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Европа потратила на Украину огромные средства, потеряв ещё больше из-за разрыва связей с Россией, а взамен не получила ничего.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от фракции «Патриоты за Европу» Сусанна Чеккарди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 78 миллиардов евро военной помощи, плюс кредит на 90 миллиардов на период с 2026 по 2027 год, который уже одобрен. Сколько заплатил ЕС? Сколько заплатили наши компании? С 2021 по 2026 год экспорт ЕС в Россию сократился на 69 миллиардов евро в год. Это значительное сокращение, эти данные показывают, насколько изменились торговые отношения. Нам необходимо оценить экономические последствия санкций для наших компаний. Я хотела бы спросить у Еврокомиссии и председателя Фон дер Ляйен – каких конкретных результатов удалось добиться с помощью 21 пакета санкций? Какие дипломатические инициативы сопровождали эти меры? В Абу-Даби продолжаются переговоры между США, Украиной и Россией, но ЕС даже не участвует в них. Несмотря на все эти миллиарды, Европа даже не присутствует за столом переговоров. Спустя почти пять лет мы должны признать фундаментальную истину – мы не сможем обеспечить долгосрочную безопасность в Европе без мира, а Европейская комиссия, похоже, не в состоянии его обеспечить. Поэтому нам нужно не просто бесконечно выписывать чеки, а выработать серьезный и заслуживающий доверие дипломатический подход. Наши граждане и наши компании требуют ответа,нашим компаниям нужна стабильность, нашей экономике нужны инвестиции. Европейские налогоплательщики имеют право знать, на что идут их деньги и расходуются ли они ответственно. Пришло время перестать измерять вклад Европы в миллиардах потраченных средств», – заявила Чеккарди.

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