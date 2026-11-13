Ну и чего вы добились 21 пакетом санкций? Одни убытки! – Урсулу чихвостят в Европарламенте

Анатолий Лапин.  
13.11.2026 13:54
  (Мск) , Страсбург
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Украина


Европа потратила на Украину огромные средства, потеряв ещё больше из-за разрыва связей с Россией, а взамен не получила ничего.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от фракции «Патриоты за Европу» Сусанна Чеккарди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа потратила на Украину огромные средства, потеряв ещё больше из-за разрыва связей с Россией,...

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«Около 78 миллиардов евро военной помощи, плюс кредит на 90 миллиардов на период с 2026 по 2027 год, который уже одобрен. Сколько заплатил ЕС? Сколько заплатили наши компании?

С 2021 по 2026 год экспорт ЕС в Россию сократился на 69 миллиардов евро в год. Это значительное сокращение, эти данные показывают, насколько изменились торговые отношения.

Нам необходимо оценить экономические последствия санкций для наших компаний. Я хотела бы спросить у Еврокомиссии и председателя Фон дер Ляйен – каких конкретных результатов удалось добиться с помощью 21 пакета санкций? Какие дипломатические инициативы сопровождали эти меры?

В Абу-Даби продолжаются переговоры между США, Украиной и Россией, но ЕС даже не участвует в них. Несмотря на все эти миллиарды, Европа даже не присутствует за столом переговоров.

Спустя почти пять лет мы должны признать фундаментальную истину – мы не сможем обеспечить долгосрочную безопасность в Европе без мира, а Европейская комиссия, похоже, не в состоянии его обеспечить.

Поэтому нам нужно не просто бесконечно выписывать чеки, а выработать серьезный и заслуживающий доверие дипломатический подход.

Наши граждане и наши компании требуют ответа,нашим компаниям нужна стабильность, нашей экономике нужны инвестиции. Европейские налогоплательщики имеют право знать, на что идут их деньги и расходуются ли они ответственно.

Пришло время перестать измерять вклад Европы в миллиардах потраченных средств», – заявила Чеккарди.

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English version :: Читать на английском Ну и чего вы добились 21 пакетом санкций? Одни убытки! – Урсулу чихвостят в Европарламенте

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