Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России выгодно окончательно завершить конфликт на Украине до 2029-го года, пока к власти в США снова не пришли демократы, которые возобновят массированные поставки помощи Украине, включая высокоточные и дальнобойные ракеты, как это было во времена президентства Джо Байдена.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нам надо опасаться, когда Демпартия США возьмёт президентское кресло, когда демократы смогут снова выстроить линию трансатлантическую США-Брюссель и уже будут двигаться единым военным фронтом против нас. Это произойдёт не раньше зимы 29-го года. До этого момента Америка будет находиться в таком военном нейтралитете, продолжая поставлять вооружения, спекулируя на тех рынках и регионах, которые ей нужны, но не вмешиваясь прямо в российско-украинский конфликт, как это было при Байдене», – отметил он.

«Я вам напомню, что во время президентства Байдена Украина получала практически нелимитированно, в том числе высокоточные ракеты, «Хаймарсы» и «Атакамс», танки и много чего ещё. И сейчас чуть-чуть полегче на самом деле, сейчас весь вектор сотрудничества смещён в американский частный винтех, военный. Я имею в виду систему «Палантир», «Старлинк» и так далее. Но неровен час, в случае проигрыша Трампа, обеих палат парламента, нам уже станет похуже, а ещё через два года, в 29-м году будет совсем тяжело. Поэтому нам, конечно, выгодно закончить конфликт, окончательно закончить, навсегда, конфликт с Украиной и закрыть украинский вопрос до 29-го года», – заявил Живов.

Ранее Живов заявлял, что России следует продолжать блокаду Одессы, одновременно «вынося» экономику на остальной части Украины, пока Киев не капитулирует.