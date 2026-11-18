Необходимо наладить практику ликвидации всех причастных из Украины за удары ракетами и дронами по гражданскому населению.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внимание, вопрос. А почему в Чечне ничего не бьётся? Был один там атакован самолёт, действительно была трагедия, но тем не менее, вы что-нибудь слышали про Чеченскую республику, что там куда-то попали, что-то атаковали? Я не слышал.

Наверное, потому что там вопрос решается конкретно руководителем территории этой Чеченской Народной Республики, безусловно, с благословения вышестоящего руководства. И получается, что тот, кто запустил, может умереть через неделю, если туда пошлют надёжного человека с кинжалом, условно. То есть, там, наверное, определена персональная ответственность за пуск ракеты.

А в Калининград стреляй не хочу. А в Кострому стреляй не хочу. А в Тюмень стреляй не хочу. А в Казань стреляй не хочу. Понимаете? То есть, мы можем найти сегодня иголку в стоге сена, это не гипербола. Я уверен, что иголку в стоге сена можно найти сейчас при аппаратуре, при определении металла. А уж найти господина, который нажимал кнопку, чтобы ракета полетела в Грозный, найти проще», – сказал Сладков.