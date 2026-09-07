Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские оборонщики сознательно поставляли в ВСУ бракованные боеприпасы.

Об этом пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на аудиторские отчеты, оказавшиеся в ее распоряжении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда в 2024 году российские солдаты атаковали позиции в окопах на востоке Украины, украинские артиллеристы открыли огонь. Однако снаряды не взрывались рядом с наступающими войсками, а просто вываливались из стволов или падали на землю с глухим стуком, поднимая облачка пыли. Как выяснилось, один из украинских заводов поставил военным тысячи бракованных минометных мин. Руководитель предприятия, важный человек по имени Леонид Шиман, был впоследствии арестован и обвинен в преступлении, ставшем одним из самых громких случаев мошенничества в оборонной промышленности за время войны», – пишет издание.

Что интересно, даже когда чиновники заметили, что поступающее оружие неисправно, Агентство оборонных закупок Украины продолжало заключать с заводом Шимана новые контракты.

«Этот случай отражает устойчивую тенденцию, характерную для войны в Украине. Согласно правительственным аудиторским отчетам, судебным документам и сообщениям украинских СМИ, семь из десяти крупнейших военных подрядчиков Украины получали новые заказы, несмотря на открытые уголовные дела о мошенничестве, невыполнение обязательств по предыдущим контрактам или аресты руководителей по обвинению в коррупции. Так, например, в отношении г-на Шимана уже велось несколько расследований антикоррупционными органами (в том числе по делам о хищениях и мошенничестве), когда он получил тот самый первый контракт на поставку мин. Правительство заключило с ним сделку на сумму 280 миллионов долларов в тот период, когда он находился на свободе под залогом по обвинению в коррупции», – говорится в статье.

Примерно в то же время на Украине объявили тендер на закупку ракетной артиллерии на сумму. Всего готовность поставок изъявили три компании, каждая из которых предложила разную цену. Причем все ракеты были одинаковые и изготовленные на одном турецком заводе.

Турецкая компания предложили самую дешевую цену, предложив покупать боеприпасы прямо с завода. Правда, в итоге контракт получила посредническая фирма из Чехии по значительно более высокой цене.