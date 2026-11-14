О «позиционном тупике» на фронте объявлено в третий раз – и это вновь неправда
Бандеровская и западная пропаганда каждый год заявляет о «позиционном тупике» на фронте, после чего продвижение российской армии неизбежно возобновляется.
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насчет позиционного тупика на фронте хочу поспорить. Это третий период, когда мы считаем, что на фронте СВО «возник позиционный тупик». До этого уже было два позиционных тупика.
Про первый из них рассказывал бывший главком ВСУ Залужный. Он выступил с идеей перехода от «позиционного тупика» к какому-то мирному урегулированию.
Тогда впервые была произнесена формула замораживания по линии боевого соприкосновения, а не возвращения к границам 91 года. После этого еще один был «позиционный тупик», – сказал Евстафьев.
«Позиционные тупики» удивительным образом совпадают с «окнами политических возможностей». Очевидно совершенно, что и западные элиты, и нейтралы рассматривали вторую половину 2026 года как период, когда возможно политическое окно для урегулирования.
А потом выяснится, что «позиционный тупик» использовался обеими сторонами для накопления сил, для истощения резервов и так далее. Здесь, конечно, будет очень большой вопрос, кто лучше подготовился к выходу из «позиционного тупика». Я надеюсь, что лучше подготовились мы, наша сторона, российская армия», – добавил выступающий.
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