Обещанная западными СМИ «перемога» Украины превращается в тыкву, – британский аналитик

Максим Столяров.  
01.09.2026 11:45
  (Мск) , Москва
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Западные СМИ путаются в нарративах и уже не в силах поддерживать ложь о «военных успехах Украины».

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В «The Daily Telegraph» вышла статья, в которой признаётся один аспект: насколько плачевна ситуация на Украине, и тот факт, что Украина фактически лишена выхода к морю, и её морская торговля рухнула.

Но особенно интересно было читать обсуждения этой статьи, в которых многие читатели жалуются, что в последние несколько дней «The Daily Telegraph» пишет совсем о другом – о том, что «Украина уверенно движется к победе». И что статья о морской блокаде Украины полностью противоречит этому», – сказал Меркурис.

«Это утверждение, конечно, совершенно верно. Мы видим, как нарратив об успехах Украины начинает давать трещину. И даже читатели таких газет, как «The Daily Telegraph», начинают замечать слишком очевидные противоречия.

В обсуждении также упоминается, что совсем недавно «The Daily Telegraph» с энтузиазмом восхваляла украинские атаки на российские зерновозы в Азовском море.

Западные СМИ сталкиваются с противоречиями и в своих попытках формировать нарратив об Украине», – заключил аналитик.

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