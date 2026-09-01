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Западные СМИ путаются в нарративах и уже не в силах поддерживать ложь о «военных успехах Украины».

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «The Daily Telegraph» вышла статья, в которой признаётся один аспект: насколько плачевна ситуация на Украине, и тот факт, что Украина фактически лишена выхода к морю, и её морская торговля рухнула. Но особенно интересно было читать обсуждения этой статьи, в которых многие читатели жалуются, что в последние несколько дней «The Daily Telegraph» пишет совсем о другом – о том, что «Украина уверенно движется к победе». И что статья о морской блокаде Украины полностью противоречит этому», – сказал Меркурис.