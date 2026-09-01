Обещанная западными СМИ «перемога» Украины превращается в тыкву, – британский аналитик
Западные СМИ путаются в нарративах и уже не в силах поддерживать ложь о «военных успехах Украины».
Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В «The Daily Telegraph» вышла статья, в которой признаётся один аспект: насколько плачевна ситуация на Украине, и тот факт, что Украина фактически лишена выхода к морю, и её морская торговля рухнула.
Но особенно интересно было читать обсуждения этой статьи, в которых многие читатели жалуются, что в последние несколько дней «The Daily Telegraph» пишет совсем о другом – о том, что «Украина уверенно движется к победе». И что статья о морской блокаде Украины полностью противоречит этому», – сказал Меркурис.
«Это утверждение, конечно, совершенно верно. Мы видим, как нарратив об успехах Украины начинает давать трещину. И даже читатели таких газет, как «The Daily Telegraph», начинают замечать слишком очевидные противоречия.
В обсуждении также упоминается, что совсем недавно «The Daily Telegraph» с энтузиазмом восхваляла украинские атаки на российские зерновозы в Азовском море.
Западные СМИ сталкиваются с противоречиями и в своих попытках формировать нарратив об Украине», – заключил аналитик.
English version :: Читать на английском Обещанная западными СМИ «перемога» Украины превращается в тыкву, – британский аналитик