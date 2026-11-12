Обложить поборами, но не платить пенсий – русофоб о плане удушения Приднестровьем

Елена Острякова.  
12.11.2026 14:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье


Ветеран молдавской русофоби, бывший депутат парламента Оазу Нантой приветствует обложение приднестровских бизнесменов дополнительными налогами, которые якобы пойдут в «фонд конвергенции».

Ветеран молдавской русофоби, бывший депутат парламента Оазу Нантой приветствует обложение приднестровских бизнесменов дополнительными налогами,...

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«Сам процесс европейской интеграции подтолкнет нас к тому, что молдавское государство должно занять более однозначную позицию применительно к этому режиму. Я приветствую те шаги, которые были предприняты с фондом конвергенции. Но остается много открытых вопросов», – сказал Нантой в интервью пропагандистскому ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако Нантой опасается, что экономическое удушение Приднестровье приведет к «неконтролируемому обрушению этого режима», которое невыгодно Кишиневу.

«В Кишиневе на разных уровнях в последние годы начали осознавать, сколько может стоить процесс объединения страны. На правом берегу Днестра  700 тыс пенсионеров ждут погашения пенсий. На левом берегу их около 150 тыс. Правда, остается открытым вопрос, могут ли претендовать на молдавскую пенсию ветераны МГБ. Мы начинаем понимать, что объединение страны может означать существенные затраты для молдавского государства, которое на сегодняшний день не располагает такими ресурсами», – сказал Нантой.

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