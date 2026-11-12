Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ветеран молдавской русофоби, бывший депутат парламента Оазу Нантой приветствует обложение приднестровских бизнесменов дополнительными налогами, которые якобы пойдут в «фонд конвергенции».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сам процесс европейской интеграции подтолкнет нас к тому, что молдавское государство должно занять более однозначную позицию применительно к этому режиму. Я приветствую те шаги, которые были предприняты с фондом конвергенции. Но остается много открытых вопросов», – сказал Нантой в интервью пропагандистскому ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако Нантой опасается, что экономическое удушение Приднестровье приведет к «неконтролируемому обрушению этого режима», которое невыгодно Кишиневу.