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Встреча в КНР лидеров РФ, США и Китая играет на руку в первую очередь президенту Владимиру Путину.

Об этом в эфире канала Al Arabiya English заявил экс-советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и бывший постоянный представитель Великобритании при ООН Марк Лайалл Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человек, который выигрывает от такого рода имиджа, такого символизма — это президент Путин. Потому что это ставит президента России Путина на один уровень с Китаем и Соединенными Штатами, несмотря на то, что по любым экономическим показателям они не на одном уровне. Экономика Китая в 10 раз больше, чем экономика России, а экономика Америки еще больше. Я имею в виду, что российская экономика составляет всего 60% от экономики Соединенного Королевства. Так что Россия абсолютно не на одном уровне с этими двумя другими, но эта символическая встреча станет огромным стимулом для президента Путина на международной арене», – сказал экс-представитель в ООН.

По его словам, «символизм совместной фотографии этих троих вызовут неприятные ассоциации с встречей в Яле в 1945 году» и заставит беспокоиться европейские страны.

Ведущая напомнила, что украинский диктатор Владимир Зеленский тоже опасается, что встреча станет «новой Ялтой», где крупные державы будут решать судьбу малых государств, не присутствующих за столом переговоров.