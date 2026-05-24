«Обращаюсь к президенту Путину»: Звягинцев отработал приз за антирусский ремейк, игнорируя жертвы в Старобельске

Специализирующийся на негативе о России режиссер Андрей Звягинцев публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время получения гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр».

Четыре коротких предложения с заезженным призывом «остановить войну» Звягинцев, получивший актерское образование, зачитал, не отрывая глаз от экрана смартфона. Забавно, что накануне он в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» кокетливо утверждал, что не будет готовить речей, и «если вдруг» его наградят, скажет со сцены, «что будет на душе в тот момент».

«Минотавр» является ремейком криминально-бытовой психологической драмы Клода Шаброля «Неверная жена», на которую режиссер вместе с французскими продюсерами щедро намотал «актуалочку» про СВО и мобилизацию 2022 года в России. Давно живущий в Европе Звягинцев не скрывает, что вдохновлялся роликами в интернете.

После демарша в Каннах он собирается устроить еще одно шоу из попытки получить прокатное удостоверение в Минкульте РФ. Впрочем, очередная хтонь Звягинцева про Россию в любом случае будет продвигаться через интернет.

«Я уверен, что люди увидят в России, я в этом не сомневаюсь. По крайней мере, все те, кто может нажать кнопку ВПН, они точно увидят, потому что у пиратов та картина будет. Я совсем не против. Скорее, другого пути у нее нет. Я убедил французских продюсеров в том, что эта картина не будет показана в России, с такой присказкой, что все, кому это нужно, уже по эту сторону границы», – сказал Звягинцев «Дождю».

В России возмущены выступлением Звягинцева в Каннах, которое прозвучало сразу после того, как ВСУ убили 21 подростка в Старобельске.

«Звягинцеву не нужен ВПН, чтоб прочесть новости о погибших детях. Эти завалы бывшего общежития в почти не знавшем войны Старобельске, старинном русском городе, прославленном Ильфом и Петровым как Старгород, они же разгребаются здесь и сейчас. И пока ты стоишь на каннской сцене в идеально сидящем смокинге, мамы последних оставшихся под завалами детей сначала до конца надеются, а потом в один миг теряют надежду и смысл жизни», – написала в своем тгк политконсультант Мария Сергеева.

«Какой же нужно быть подлой, лживой и беспринципной тварью, чтобы в день, когда в Луганске хоронят детей, убитых украинскими дронами, в своей похабной благодарственной речи просить именно Путина закончить войну.Звягинцев – это просто какая-то дистиллированная вырусь», – вторит ей публицист Сергей Мардан.

Политолог-иноагент Сергей Марков уверен, что гран-при Звягинцеву дали «не за талант, а за предательство Родины».

«Звягинцев прекрасно понимает, что премии ему дают за русофобию. Поэтому в своей речи в Каннах он и отработал эту премию русофобией – обвинил во всём Россию и не словом не упомянул трагедию в Старобельске – преступление Зеленского, который убил подростков, спавших в общежитии. Иуда Звягинцев получил в Каннах свои 30 сребренников», – написал Марков.

«Какой-то выборочный у него подход. Зеленского закончить войну не призывал. Ругает Звягинцев только свою Родину. Заступился бы хоть раз за права русских на Украине. За права православных. Нет. Этого он не видит», – возмущен политик Олег Царев.

На защиту режиссера-русофоба поднялась скандальная блогерша, гражданка Израиля Ксения Собчак.