Украина не должна слишком радоваться удару по Крымскому мосту, потому что это никак не приближает ее победу. Но использовать этот факт, пытаясь разменять ремонт моста на инфраструктурное перемирие, вполне реально.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень плохая история – это впадать в крайности. И да, первая крайность – это сказать: «Боже – это путь к эскалации, теперь россияне будут отвечать». Они и так бьют практически всюду, где могут. Поэтому здесь нет этой истории – и пугаться здесь не надо. Напротив, показав силу, мы приближаемся к миру, я в этом уверен. Но для этого нужно не впасть и во вторую крайность. Это когда ударили по НПЗ: «Боже, сейчас Россия падет от горящего НПЗ или по «Wildberries», теперь по мосту. Объективно, Россия не падет от упавшего Крымского моста. Остановить Крымский мост и уничтожить его – мы доказали, мы можем. Но провести парад победы на Красной площади – объективно, нет. Это реальность. И только когда ты исходишь из реальности, ты можешь принять правильные решения. Поэтому все крайности – что эйфория, что паника, они плохи», – рассуждал он.