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Европейцы все чаще задаются вопросом, почему тратятся миллиарды на Украину, когда самой Европе не хватает денег.

Об этом в видеоблоге отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» и руководитель ее внешнеполитического направления профессор Ханс Нойхофф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди политиков в Европейском парламенте до сих пор нет готовности вести переговоры с русскими. Но если вы проверите настроения среди населения в целом, вы получаете результат, что поддержка Украины уменьшается. И многие люди не понимают, почему миллиарды и миллиарды евро легко доступны для передачи Украине, в то время как денег не хватает здесь во многих местах. Все зависит от того, с кем вы разговариваете. Среди политиков существует очень сильное согласие по всем этим вопросам, но среди населения в целом ситуация выглядит иначе», – сказал политик.

Ведущий поинтересовался, происходит ли по этому вопросу сдвиг в общественном дискурсе Германии.