Общественные настроения в Европе склоняются против Украины – Нойхофф

Игорь Шкапа.  
11.11.2026 14:08
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Социология, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Европейцы все чаще задаются вопросом, почему тратятся миллиарды на Украину, когда самой Европе не хватает денег.

Об этом в видеоблоге отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» и руководитель ее внешнеполитического направления профессор Ханс Нойхофф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы все чаще задаются вопросом, почему тратятся миллиарды на Украину, когда самой Европе не...

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«Среди политиков в Европейском парламенте до сих пор нет готовности вести переговоры с русскими. Но если вы проверите настроения среди населения в целом, вы получаете результат, что поддержка Украины уменьшается. И многие люди не понимают, почему миллиарды и миллиарды евро легко доступны для передачи Украине, в то время как денег не хватает здесь во многих местах.

Все зависит от того, с кем вы разговариваете. Среди политиков существует очень сильное согласие по всем этим вопросам, но среди населения в целом ситуация выглядит иначе», – сказал политик.

Ведущий поинтересовался, происходит ли по этому вопросу сдвиг в общественном дискурсе Германии.

«Да, он происходит медленно, но непрерывно. Поддержка кредитов, прямых платежей или поставок оружия Украине постоянно падает в опросах, и сейчас менее 50% согласны с утверждением, что Украину следует поддерживать так же, как и раньше, и число сторонников этого уменьшается», – ответил Нойхофф.

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English version :: Читать на английском Общественные настроения в Европе склоняются против Украины – Нойхофф

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