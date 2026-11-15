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Украина оказалась перед перспективой прекращения помощи со стороны ЕС.

Об этом в беседе с киевской телеведущей-экстремисткой и нацисткой Яниной Соколовой заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, утверждавший, что в 2022 отдал приказ своим подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем сейчас публично озвученную цифру главой комитета по бюджету Верховной рады, что день войны стоит 190 миллионов долларов. Стоил 140, то есть на треть повысилась. В следующем году, можем прикинуть, – 200 миллионов. Это 70 миллиардов в год. У русских бюджет военный около 500 миллиардов в год, то есть где-то в несколько раз больше», – сказал Друзенко.

При этом он подчеркнул, что Украина формирует бюджет за счет Европы, и обратил внимание, что во Франции вполне вероятна победы Марин Ле Пен, которая обещает урезать помощь Украине.

«Франция по прямым траншам вроде бы небольшой донор, но Франция второй донор европейского бюджета. И вместе с вкладами в бюджет ЕС – она вторая после Германии», – отметил укро-офицер.

Встревожен он и ситуацией в Германии, где укрепляются позиции АдГ.

«Вчера было большое интервью Алисы Вайдель «Экономисту», которое уже не звонок, а сирена, раздающаяся у нас в воздухе. И, слава богу, в Германии выборы (только) в 28-м году. Но как только первый лидер, особенно такой ведущей страны, как Франция, скажет «Я не буду давать Украине деньги», это будет эффект домино, потому что особенность такой ведущей страны, как Франция. На что мы будем воевать? Ну окей, мы идем в схроны, а воевать с чем? Потому что дроны, наши замечательные дроны, изменившие порядок войны, стоят денег. Они не баллистические ракеты, но они стоят денег. Их у нас нет. Экономика добита, металлургия – все, в первый раз встала. Логистику добивают», – описывает он ситуацию.

В этом печальном положении, по его мнению, следует пытаться договориться с Россией.