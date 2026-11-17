Офицер ВМФ: Украина последовательно идет к главной цели – блокаде Крыма
Украина еще с 2014-го года поставила себе цель заблокировать Крым и планомерно к ней идет. Еще во время первой продовольственной и энергетической блокады ответ России должен был быть жестким и бескомпромиссным, но его не последовало, что провоцирует бандеровцев на продолжение террора.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев:
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«Тот объем западных вооружений и всего остального, который предоставляется Украине, в данном конкретном случае сыграл свою роль. Это массированность применения, внезапность, скоротечность и так далее.
Нет никакого средства поражения или отражения угрозы, которые бы срабатывали на 100%. Ну, вот 5, 3, 2 или 1 процент в любом случае достигает боевого успеха – это как раз тот случай.
С учетом того, что не сокращается поток вооружений и финансов, предоставляемых Украине, она не утратила, а лишь совершенствует и накапливает свой боевой потенциал, причем, потенциал ударных средств.
Все это в конечном счете сработало как критическая масса при ядерном взрыве. Сложилось все в одной точке, в фокусе: и целеполагание, и количество, и качество, и возможности, которые у Украины на сегодняшний день имеются».
Дальше, по мнению Горбачева, Украина продолжит идти к своей главной цели – устроить тотальную блокаду полуострова:
«Об этом стали в Киеве говорить еще в 2014 году, что главная задача – это решить эту проблему. Она решается последовательно, по нарастающей. Начнем с того же блэкаута 2015 года. И, к сожалению, реакция наших центральных властей была весьма и весьма вялой. Примерно такой же, как и при подрыве «Северных потоков». Хотя уже тогда можно было бы вынести принципиально вопрос, но его никто не выносил…
Постепенно наращивая и формы, и методы, и потенциал, Киев стремится достичь намеченных целей. У него это не получается. Но тем не менее он не оставляет своих попыток, в том числе и в пиковые времена, судьбоносные, которые можно отнести к дням переговоров, – вот, намечающейся «Большой тройке»…
Мы являемся свидетелями проводимой тщательно планированной операции, направленной на разрыв Крыма, отрыв его от материковой части, Новороссии и от той логистической системы, которая была построена вокруг Крымского моста.
Через которую идут и энергомосты, и прочие коммуникации, обеспечивающие нашу жизнь. Украина эту цель поставила», – сказал Горбачев.
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