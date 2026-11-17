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Украина еще с 2014-го года поставила себе цель заблокировать Крым и планомерно к ней идет. Еще во время первой продовольственной и энергетической блокады ответ России должен был быть жестким и бескомпромиссным, но его не последовало, что провоцирует бандеровцев на продолжение террора.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев:

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«Тот объем западных вооружений и всего остального, который предоставляется Украине, в данном конкретном случае сыграл свою роль. Это массированность применения, внезапность, скоротечность и так далее. Нет никакого средства поражения или отражения угрозы, которые бы срабатывали на 100%. Ну, вот 5, 3, 2 или 1 процент в любом случае достигает боевого успеха – это как раз тот случай. С учетом того, что не сокращается поток вооружений и финансов, предоставляемых Украине, она не утратила, а лишь совершенствует и накапливает свой боевой потенциал, причем, потенциал ударных средств. Все это в конечном счете сработало как критическая масса при ядерном взрыве. Сложилось все в одной точке, в фокусе: и целеполагание, и количество, и качество, и возможности, которые у Украины на сегодняшний день имеются».

Дальше, по мнению Горбачева, Украина продолжит идти к своей главной цели – устроить тотальную блокаду полуострова: