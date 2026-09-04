Ответ Москвы на угрозу Зеленского устроить воздушную блокаду России будет крайне болезненным для Украины.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне имеют возможность уничтожить все самолёты, которые находятся в Украине сейчас в местах базирования, которые не вылетели из Украины. Я не знаю, сколько их, есть ли они, или, может, давно они куда-то перелетели.

Но если мы начнём наносить удары по гражданской авиационной инфраструктуре, то, подозреваю, что наша тоже будет уничтожена.

Причём россияне перебазируют свою на расстояние, недосягаемое для наших средств поражения. Тут надо взвесить, стоит ли этот ящик Пандоры открывать», – сказал Бекренев.