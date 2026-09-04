Офицер ВСУ: «Россия уничтожит всю гражданскую авиацию Украины»

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 15:16
  (Мск) , Киев
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Ответ Москвы на угрозу Зеленского устроить воздушную блокаду России будет крайне болезненным для Украины.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответ Москвы на угрозу Зеленского устроить воздушную блокаду России будет крайне болезненным для Украины....

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«Россияне имеют возможность уничтожить все самолёты, которые находятся в Украине сейчас в местах базирования, которые не вылетели из Украины. Я не знаю, сколько их, есть ли они, или, может, давно они куда-то перелетели.

Но если мы начнём наносить удары по гражданской авиационной инфраструктуре, то, подозреваю, что наша тоже будет уничтожена.

Причём россияне перебазируют свою на расстояние, недосягаемое для наших средств поражения. Тут надо взвесить, стоит ли этот ящик Пандоры открывать», – сказал Бекренев.

Он сомневается, что это вызовет серьезный кризис для России.

«Авиасообщение за Уралом мы точно не нарушим. А критично для россиян именно авиасообщение за Уралом. Но будут теперь летать на Камчатку не из Москвы, из Питера, а из Екатеринбурга, к примеру, или Челябинска, а туда ездить поездами по 2-3 дня», – говорит офицер.

По его мнению, на ход войны это никак не повлияет.

English version :: Читать на английском Офицер ВСУ: «Россия уничтожит всю гражданскую авиацию Украины»

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