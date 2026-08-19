«Олень – это лошадь»: Зеленский загоняет украинцев в секту психически поломанных – Латынина
Украинский диктатор Владимир Зеленский, проводя перезахоронения гитлеровских преступников, использует специальную технологию.
Об этом в беседе в журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявила покинувшая РФ иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Латынина называет технологию «Олень – это лошадь».
«Это специальная технология построения секты и ломания человеческой психики, в которой важно в данном случае не только открытых нацистов и фашистов перезахоранивать и не только их идентифицировать как то, что составляет украинскую национальную идентичность, потому что, видимо, остальные вещи, например, Булгаков её не составляют», – сказала иноагент.
По ее словам, в рамках этой технологии тех, кто скажет, что украинские националисты – участники холокоста, следует относить к российским пропагандистам, а обсуждать стоить лишь один вопрос – «как помочь бедной Украине».
Она привела пример из китайской истории, когда организатор переворота завел во дворец оленя и сказал, что это лошадь. Всех, кто с ним не согласились, он убил, поскольку понял, что они не будут хранить ему верность, в отличие от тех, кто признал мнимую правоту путчиста.
«Технология говорить на оленя, что это лошадь, и смотреть, кто принимает эту идеологию, кто принимает этот нарратив, она, во-первых, очень сильно утверждает твою власть над реальностью.
А во-вторых, ломает психику людей и загоняет их в секту. Потому что я ещё раз повторю, что самой интересной ведь частью этой истории является не просто этот нарратив культурной революции, а ещё и обязательное утверждение, что тех людей, которые почитают Коновальца, Бандеру, Мельника – это ни в коем случае не нацисты, это деколонизаторы, жертвы. И жертве всё позволено, и ей все должны.
Это абсолютно тот же нарратив, который демонстрирует критическая расовая теория, когда, условно говоря, встаёт какой-нибудь человек, какой-нибудь Ибрам Кенди или какая-нибудь деятельница из критической расовой теории и говорит, что чёрные всё построили, а белые у них всё отняли.
И человек, который начинает говорить «Да, вы что, с ума сошли?», ему говорят: «Ну ты же расист, ты же нацист. Это не мы нацисты, это ты нацист», – резюмировала Латынина.
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