Украинский диктатор Владимир Зеленский, проводя перезахоронения гитлеровских преступников, использует специальную технологию.

Об этом в беседе в журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявила покинувшая РФ иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Латынина называет технологию «Олень – это лошадь».

«Это специальная технология построения секты и ломания человеческой психики, в которой важно в данном случае не только открытых нацистов и фашистов перезахоранивать и не только их идентифицировать как то, что составляет украинскую национальную идентичность, потому что, видимо, остальные вещи, например, Булгаков её не составляют», – сказала иноагент.

По ее словам, в рамках этой технологии тех, кто скажет, что украинские националисты – участники холокоста, следует относить к российским пропагандистам, а обсуждать стоить лишь один вопрос – «как помочь бедной Украине».

Она привела пример из китайской истории, когда организатор переворота завел во дворец оленя и сказал, что это лошадь. Всех, кто с ним не согласились, он убил, поскольку понял, что они не будут хранить ему верность, в отличие от тех, кто признал мнимую правоту путчиста.