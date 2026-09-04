Омбудсмен Украины: «Смиритесь: и война, и Зеленский останутся с нами навечно»
Украинцам пора смириться с тем, что война навсегда вошла в их жизнь.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Скажу одну очень непопулярную вещь. Нам нужно понять, что эта война надолго. Это нужно осознать. И даже когда у нас будет прекращение огня, это не значит, что война закончилась. Это значит, что мы просто перешли на другой этап.
Но нужно себе понять, что эта война навечно. Все, снимите в конце концов розовые очки… Уважаемые граждане Украины, перестаньте размышлять, что эта война наконец закончится», – заявил укро-омбудсмен.
Кроме того, он призвал не тешить себя надеждами, что диктатор Зеленский потеряет власть.
«Сейчас предусмотрено конституцией, что власть, существующая в государстве в условиях войны, будет меняться в правительственных структурах, даже уполномоченный может измениться. Но все, что касается президента Украины, определено. И парламенту это определено.
Я понимаю, много кому не нравится то, что сейчас скажу, но по-другому невозможно сделать с юридической точки зрения», – уверял Лубинец.
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