Омбудсмен Украины: «Смиритесь: и война, и Зеленский останутся с нами навечно»

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцам пора смириться с тем, что война навсегда вошла в их жизнь.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам пора смириться с тем, что война навсегда вошла в их жизнь. Об этом...

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«Скажу одну очень непопулярную вещь. Нам нужно понять, что эта война надолго. Это нужно осознать. И даже когда у нас будет прекращение огня, это не значит, что война закончилась. Это значит, что мы просто перешли на другой этап.

Но нужно себе понять, что эта война навечно. Все, снимите в конце концов розовые очки… Уважаемые граждане Украины, перестаньте размышлять, что эта война наконец закончится», – заявил укро-омбудсмен.

Кроме того, он призвал не тешить себя надеждами, что диктатор Зеленский потеряет власть.

«Сейчас предусмотрено конституцией, что власть, существующая в государстве в условиях войны, будет меняться в правительственных структурах, даже уполномоченный может измениться. Но все, что касается президента Украины, определено. И парламенту это определено.

Я понимаю, много кому не нравится то, что сейчас скажу, но по-другому невозможно сделать с юридической точки зрения», – уверял Лубинец.

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English version :: Читать на английском Омбудсмен Украины: «Смиритесь: и война, и Зеленский останутся с нами навечно»

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