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Украинцам пора смириться с тем, что война навсегда вошла в их жизнь.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу одну очень непопулярную вещь. Нам нужно понять, что эта война надолго. Это нужно осознать. И даже когда у нас будет прекращение огня, это не значит, что война закончилась. Это значит, что мы просто перешли на другой этап. Но нужно себе понять, что эта война навечно. Все, снимите в конце концов розовые очки… Уважаемые граждане Украины, перестаньте размышлять, что эта война наконец закончится», – заявил укро-омбудсмен.

Кроме того, он призвал не тешить себя надеждами, что диктатор Зеленский потеряет власть.