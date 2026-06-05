«Они хорошо живут в прекрасных домах и не особо страдают» – украинский философ о «геббельсах» Зе-режима
«Геббельсы» Зе-режима одурманили население Украины, обрекая его на смерть и страдания, а сами при этом ведут роскошную жизнь, не подвергаясь опасности.
Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда люди большого города (Днепр, Киев, Одесса, Харьков), живут в таком постоянном режиме, их пытаются храбрить. Говорить, что «ещё минута, и Голиаф упадёт». Появляются новости с заголовками, что удары России – «это следствие её слабости». Или что Россия бьёт по городам, потому что «она проигрывает на фронте».
То есть, идёт такая психологическая проба найти и в этом предвестие какого-то перелома. А перелома нет, это медленное разрушение. Но разрушения не чувствуют те, кто возглавляют эти информационные пузыри», – сказал выступающий.
«Через ряд насильственных мер сколотили готовность к жертвенности. Если говорить религиозной терминологией, то это приготовление жертвенного агнца на блюде. Блюдо положено, агнец живой, и ему внушают, что для него это самая главная цель в жизни – принести себя в жертву.
Но при этом никто не спрашивает, с какой целью. Ведь «враг хочет захватить нашу землю», «сделать здесь сплошную Бучу» и «устроить геноцид». Значит, прежде чем это случится, мы должны принести себя в жертву.
Получается, дилемма между объявленным активистами потенциальным геноцидом и жертвой. У обычного украинца выбор между тем, чтобы погибнуть от геноцида, или погибнуть, чтобы не было геноцида. И это надо постоянно поддерживать.
А те, кто это действие готовит, они вне удара. Они хорошо живут в прекрасных домах, и не особо страдают. Третья опция – быть среди избранных, в священническом колене. Эти люди всех воодушевляют: «у вас священный долг, принесите себя в жертву, а мы посмотрим», – подытожил философ.
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