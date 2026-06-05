«Они хорошо живут в прекрасных домах и не особо страдают» – украинский философ о «геббельсах» Зе-режима

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Геббельсы» Зе-режима одурманили население Украины, обрекая его на смерть и страдания, а сами при этом ведут роскошную жизнь, не подвергаясь опасности.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда люди большого города (Днепр, Киев, Одесса, Харьков), живут в таком постоянном режиме, их пытаются храбрить. Говорить, что «ещё минута, и Голиаф упадёт». Появляются новости с заголовками, что удары России – «это следствие её слабости». Или что Россия бьёт по городам, потому что «она проигрывает на фронте». То есть, идёт такая психологическая проба найти и в этом предвестие какого-то перелома. А перелома нет, это медленное разрушение. Но разрушения не чувствуют те, кто возглавляют эти информационные пузыри», – сказал выступающий.