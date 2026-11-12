«Они не готовы бунтовать! Для меня это стало прозрением» – экс-глава МИД Литвы о жителях России
Нет никаких предпосылок к бунту жителей России против СВО, на что рассчитывал Запад.
Об этом в эфире польского ТВ заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Большая часть российского общества воспринимает войну как неприятный дождь. Типа, было бы неплохо, если бы он прекратился. Но можно ли это пережить? Да, это можно пережить. И в этом самая большая проблема.
Мы видим недовольных, мы видим грустных людей, мы видим людей, которые страдают, погибли миллионы людей. Но они все еще считают это почти неизбежной реальностью своего существования, – это не то, что заставит их восстать или дать отпор.
Для меня это стало прозрением и пониманием, что мы вряд ли можем ожидать, как после Чеченской войны, появление солдатских матерей, женщин в черном, которые протестовали бы против войны и требовали перемен. Ничего подобного в Москве сейчас не происходит…
Я считаю, что сейчас он (Владимир Путин) показал, что есть возможность победить. Может быть, благодаря американской поддержке, может быть, слабости Европы или структурной неспособности Украины продолжать борьбу вечно», – заявил Ландсбергис.
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