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Русские устроены так, что если обливавшие их грязью беглые артисты-релоканты вернутся и покаются, их, «к сожалению», обязательно простят.

Об этом в интервью «Известиям» заявил с 2014 года помогающий Донбассу экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что люди, которые нам кажутся уехавшими, они уже там находились. Тот же Гребенщиков* уже 7 лет жил в Лондоне. Да, тот же Акунин* уже жил в Париже, там Земфира* всю жизнь мечтала в Париж, уже жила. Би-2* жили в Испании и летали частными самолётами. Люди приезжали сюда зарабатывать деньги. Это вдвойне получается цинично, что они считали нас «ватниками», при этом, как бы, деньги всё равно не пахнут. Ощущение, что их там поставили в какую-то позицию, что надо как-то выразиться, видимо. И вот они начали. Потому что, когда началась СВО – сколько грязи на нас полилось!», – напомнил Бобунец.

При этом, он отметил, что русские люди остаются сострадающими и отзывчивыми:

«Натыкаюсь на пост, что наши пишут: «Жалко мирных в Украине». Что-то я никогда не натыкался на такие какие-то посты с другой стороны. И это касается всего».

«Думаете, простят?» – уточнила журналистка.

«Ой, это вообще отдельная история. Я даже разговаривать об этом не хочу. Простят! К сожалению, простят», – заверил музыкант.

С другой стороны, он подчеркнул, что эти люди сделали свой выбор.

«Им кажется, что мы все живём здесь и только о них и думаем. А всё очень быстро забывается. У нас столько всего происходит. Я даже по себе такой: «Ой, а что, Земфира была, что ли?». Слабо верю в то, что они не понимают, что на самом деле происходит», – добавил Бобунец.

– признаны в РФ иноагентами

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