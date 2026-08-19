На Украине полно людей, которые не будут иметь ничего против, если сюда придет Россия – и отпустит их на все четыре стороны.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему певицы Ольги Поляковой, которая недавно сравнила страну с концлагерем, что вызвало недовольство Портникова, записавшего по этому поводу отдельное видео. Правда, горячей поддержки от своих соотечественников, многие из которых поддержали певицу, пропагандист не получил.

«Наши оппоненты должны сказать правду, что они готовы к капитуляции перед Путиным, что они готовы с тем, что территория Украины будет территорией России, что для них ничего не изменится, что они готовы приспособиться к любой власти, которая здесь будет. Только чтоб не летали ракеты, не стреляли дроны, чтобы их мужчины или они сами не служили в украинской армии и не защищали свою страну», – обвинял Портников.

По его словам, эти люди надеются, что русские открою границу, поле чего все желающие смогут покинуть Украину, а «те, кто уехал за границу от войны и готов жить в такой Украине, которая будет Россией, вернутся».

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