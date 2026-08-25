Операция «Финансовый изгой» США против Тегерана готова сдуться, не начавшись

Александр Ростовцев.  
25.08.2026 15:02
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Иран, Политика, Санкции, США


Минфин США в результате отчаянья и безнадёги от неуступчивости Тегерана, не желающего признать стократно объявленную Трампом победу, провозгласил «беспрецедентную» операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана, о чём «финансовый гений обкома» объявил на пресс-конференции.

«Финансовая атака», по словам Скотта Бессента, будет направлена против самого Тегерана и любых стран, которые поддерживают иранские власти.

Минфин США в результате отчаянья и безнадёги от неуступчивости Тегерана, не желающего признать стократно...

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Президент США Дональд «Пустозвон» Трамп сел на телефон и принялся названивать мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Ираном. Тех же, кто не согласится, исключат из американской долларовой системы.

Но, как говорят в армии, «не спеши выполнять приказ — щас отменят!».

Прекрасно понимая, что основные партнёры Ирана не откажутся от сотрудничества с Тегераном, а также выслушав мнение экспертов, что «беспрецедентная финансовая удавка» ускорит падение доллара, как резервной валюты, в «обкоме» поспешили отыграть назад, заявив, что «отменят все ограничения» против Ирана в обмен на разблокирование Ормузского пролива.

Для США ситуация складывается в духе шахматного цугцванга, когда каждый последующий ход получается слабее предыдущего. Иран не намерен отменять болезненную хватку медоеда за ногу оранжевого носорога и требует от Вашингтона не каких-то там снисходительных похлопыванию по плечу, а железных гарантий ненападения с требованием от «гегемона» вообще убраться от греха подальше из региона Персидского залива.

А это значит, что, по крайней мере, до начала промежуточных выборов в Конгресс США, политическое шапито вокруг Ормуза продолжится, наскоками и отскоками Трампа, гневными «ко-ко-ко», переходящим в миролюбивое бормотание Донни.

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