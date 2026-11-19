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Запад не должен сдерживать себя в своих антироссийских действиях, потому что Россия якобы развязала против него «войну низкой интенсивности».

Об этом глава спонсируемой русофобами кампании «Справедливость Магнитскому», известный аферист Билл Браудер заявил в интервью еженедельному британскому журналу «Спектейтор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Адекватной реакцией было бы нанести ответный удар, причем ассиметрично. Они начали запускать беспилотники, которые атакуют нас. А мы должны конфисковать принадлежащие им замороженные активы, которые находятся в Европе. Они убивают людей на нашей территории – мы должны начать вводить санкции против людей, покупающих российскую нефть. Мы не должны убивать людей на их территории, но должны делать то, что причинит им боль», – сказал Браудер.

Он также призывает всячески помогать иноагентам-террористам – Юлии Навальной, Илье Яшину и Владимиру Кара-Мурзе, потому что «они когда-нибудь станут лидерами России».

Браудеру еще в 2005 был запрещен въезд в Россию, а позже его заочно осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов. Западная пресса писала, что во время беседы в Хельсинки в 2018 году президенты России и США обсуждали возможность допроса Браудера российскими спецслужбами. Российская пресса утверждала, что люди Браудера убили в колонии юриста Сергея Магнитского, память которого аферист сейчас лицемерно защищает.