Осенью Украину добьёт накопительный кумулятивный эффект от обстрелов – Рожин

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В октябре-ноябре последствия российских ударов начнут приобретать необратимый характер для украинской экономики: начнут закрываться даже нетронутые предприятия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удары продолжаются с нашей стороны, с их стороны, и до каких пор это будет продолжаться? Пройдёт ещё месяц-два, и эти удары дадут какие-то реальные плоды? Мы к чему идём?», – спросил ведущий.

«Помимо прямого ущерба, через некоторое время начнутся кумулятивные последствия ударов, когда невозможность вывоза продукции заставит закрываться не только поврежденные, но и работающие предприятия. Просто они не смогут вывозить продукцию агрокомплексов и металлургии. Сроки – октябрь-ноябрь, когда эти последствия перекрытой логистики начнут приобретать системный и необратимый характер», – пояснил Рожин.