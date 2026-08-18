Осенью Украину добьёт накопительный кумулятивный эффект от обстрелов – Рожин
В октябре-ноябре последствия российских ударов начнут приобретать необратимый характер для украинской экономики: начнут закрываться даже нетронутые предприятия.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Удары продолжаются с нашей стороны, с их стороны, и до каких пор это будет продолжаться? Пройдёт ещё месяц-два, и эти удары дадут какие-то реальные плоды? Мы к чему идём?», – спросил ведущий.
«Помимо прямого ущерба, через некоторое время начнутся кумулятивные последствия ударов, когда невозможность вывоза продукции заставит закрываться не только поврежденные, но и работающие предприятия. Просто они не смогут вывозить продукцию агрокомплексов и металлургии.
Сроки – октябрь-ноябрь, когда эти последствия перекрытой логистики начнут приобретать системный и необратимый характер», – пояснил Рожин.
«Соответственно, к зиме ситуация для них в этом плане будет сильно хуже.
Именно поэтому они просят перемирие сейчас, потому что они понимают последствия продолжения кампании еще один-два месяца. Ну и мы это понимаем. Поэтому мы видим, что никаких перемирий, а удары продолжаются», – добавил он.
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