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Жители Приднестровья выдохнули с облегчением: Тирасполь и Москва согласовали возврат тарифа на оформление гражданства к прежней отметке.

Воодушевленные майским указом президента РФ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья», существенно упростившим процедуру, приднестровцы уже предвкушали долгожданную развязку: кто-то планирует переезд в Россию, кто-то рассчитывает на российскую пенсию, а для кого-то паспорт исторической Родины – вопрос принципа и убеждений.

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Но когда 1 августа тарифы рванули вверх, и сбор за рассмотрение заявления на гражданство подскочил с $65 сразу до $600, под эту гребенку попало и Приднестровье. Тысячи жителей республики, которые с мая штурмуют электронную очередь (а она работает не без странностей), испытали шок: а как же президентский указ? неужели Москва забыла про свой передовой отряд?

Абсурдность ситуации заметили и за пределами ПМР. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев призвал пересмотреть для Приднестровья введенные российским правительством тарифы, потому что они фактически обнуляют инициативу главы государства.

«Получается, новый Указ открыл дверь, а новый тариф ее почти захлопнул – многие семьи просто не потянут такие расходы. Для понимания, средняя зарплата в Приднестровье – примерно $270–276 в месяц», – написал он.

МИД Приднестровья нажал на все педали, чтобы ситуация вернулась к исходной позиции. Зам министра Александр Стецюк поблагодарил Москву за оперативный отклик. Посол России в Молдове Олег Озеров подтвердил, что сбор снизят, учитывая непростую социально-экономическую ситуацию в республике.

Правительство России планирует принять соответствующее постановление после 3 сентября – проект сейчас проходит межведомственное согласование. В пояснительной записке указано: для жителей Приднестровья (а также Абхазии и Южной Осетии) устанавливается льготная ставка.

С принятием документа сбор за рассмотрение заявления снизится с $600 до прежних $65. Пропорционально уменьшится и сопутствующий сбор на возмещение фактических расходов (он составляет 30% от основной суммы). В итоге итоговая цена вопроса для приднестровцев упадет с $780 до $84,5.

Пока решение официально не вступило в силу, работает временная схема: прямо в консульстве при подаче документов граждане пишут заявление на имя посла о снижении стоимости до старого тарифа, которое одобряют на месте.

Всего же в электронной очереди сейчас числится порядка 60 тысяч жителей Приднестровья.