Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если раньше криминальной столицей call-центров считался Днепропетровск, теперь ему придется подвинуться. Все нити громкого коррупционного скандала, в результате которого в отставку подал генпрокурор Руслан Кравченко, под пафосным названием «операция Карфаген», привели в Одессу. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили в «крышевании» масштабной сети мошеннических call-центров руководство Одесской области:

«Участники преступной организации обеспечивали безопасность и работу мошеннических «офисов», обманывавших граждан Украины и других государств, за регулярные взятки».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По «старой доброй» схеме легализация преступных средств проходила через покупку элитного имущества и транспорта, таким образом участники ОПГ «наколядовали» на 42 млн гривен (и это только верхушка айсберга).

Пользователи Сети не перестают подвязывать периодически отвисающие челюсти, слушая обнародованные НАБУ записи телефонных разговоров фигурантов. А они обсуждают как «отмывку» денег, так и способы расправы с простыми смертными:

«Выпишем подозрение, снимем с него бронь, отправим в армию и арестуем его имущество» и т. п.

Общение проходит под псевдонимами, как в дешевом триллере:

«Канцлер» — заместитель начальника департамента Офиса генпрокурора Сергей Кропива, в недавнем прошлом зам главы Одесской ОВА и начальник департамента кибербезопасности. Задержан первым.

«Шеф» — так участники ОПГ попеременно называют то генпрокурора Руслана Кравченко (уже экс), то главу Одесской ОВА Олега Кипера, в квартирах и кабинете которого прошли обыски, приведшие к изъятию … всего лишь одного телефона.

«Муза» — главная фигурантка подозрения «о легализации незаконных доходов» Елизавета Ивахненко, упоминаемая в материалах расследования как сожительница женатого Кропивы-«Канцлера».

Именно Ивахненко вызвала у народонаселения главную волну гнева. Но не только потому, что ей номинально стекались добытые шантажом и насилием средства. И ей же принадлежит ставшая вирусной фраза:

«У меня тут «Порше», «Лоро Пиана», часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?» (перед обыском одесский гауляйтер попросил подельников почистить соцсети).

Волосы встают дыбом, скорее, от другого: в то время как нацисты массово уничтожают людей путем могилизации и погружения в нищету, такие вот никчемные «музы», по сути, и решают — «кого в армию, а у кого отжать имущество».

Да, «Музе» всего 24 года, она одесситка, окончила юракадемию «пидрахуя» Кивалова (все укро-коррупционеры заканчивают именно ее), и в 22 года стала уже замдекана факультета кибербезопасности! С амбициями стать в будущем министром юстиции.

Также на Ивахненко оформлено ЧП с видами деятельности: юридические услуги, операции с недвижимостью, бухгалтерский аудит, IT-технологии, административное сопровождение бизнеса и маркетинговые исследования.

Сначала в САП просили заключить ее под стражу с возможностью выхода под залог в 50 млн грн. Но суд удовлетворил ходатайство частично: она останется под стражей до 2 ноября, а размер залога составит 20 млн.

Кстати, жили «Муза» и «Канцлер» в самом дорогом комплексе Киева — Taryan Towers. Со стоимостью апартаментов пять тысяч долларов в месяц.

Также среди оформленного на «Музу», по данным следствия — элитные квартиры в Одессе, коммерческая недвижимость в Киеве, электрокар Mercedes-Benz EQE.

Даже в зал суда она приперлась в бомбере Yves Saint Laurent за 2,5 тыс. евро.

Понятно, почему «лучи народной любви» достались именно ей…

Однако не все так просто в бандитской «Репке»: «Муза» за «Канцлера», Кипер за Кравченко.

Генпрокурор написал заявление об отставке после разговора с Зеленским. А как иначе — клоуну же нужно было отыграть «справедливость».

А вот гауляйтер Кипер продолжает сидеть в одесском бункере и постить официоз в стиле «Ленин и дети». Напомню, что помимо последнего позорища его имя неоднократно всплывало в политических и коррупционных скандалах: российский паспорт жены, карманный контроль над агроэкспортом, торговля броней от армии, исчезновение средств на «зубы дракона» для укрепрайонов. И ничего — на свободе.

Напомню также, что похищенный на Бали Игорь Комаров, также совладелец сети call-центров, которого расчленяли чуть ли не в прямом эфире, назвал перед смертью фамилию еще одного одесского гауляйтера (городского) — Сергея Лысака. И аналогично — в качестве «крыши».

Оба — насильно поставленные «рулить Одессой» протеже Зеленского. Поэтому и сидеть «Музе» — ее-то Зе в очистку не назначал.