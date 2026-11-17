«Остановить не пойми какую войну вас с Россией» – Лукашенко в интервью французскому журналу
Европа несет ответственность за срыв переговоров по украинскому конфликту.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью французскому журналу LePoint, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы, именно вы и Украина виновны в том, что перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого. Начали по-новому рассматривать старые вопросы. Поэтому опять надо притираться и делать первые шаги. Пусть они будут в виде гуманитарных акций – обменов погибшими и пленными», – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер позитивно оценил, что европейцы, по его информации, будут участвовать в очередном раунде переговоров.
«Это прогресс не только для того, чтобы остановить не пойми какую войну вас с Россией, но и для будущего Европы», – сказал Лукашенко.
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