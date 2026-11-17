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Европа несет ответственность за срыв переговоров по украинскому конфликту.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью французскому журналу LePoint, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы, именно вы и Украина виновны в том, что перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого. Начали по-новому рассматривать старые вопросы. Поэтому опять надо притираться и делать первые шаги. Пусть они будут в виде гуманитарных акций – обменов погибшими и пленными», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер позитивно оценил, что европейцы, по его информации, будут участвовать в очередном раунде переговоров.