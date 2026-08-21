«Открою страшную тайну»: Киевский архитектор рассказал, зачем Россия бьёт по Лукьяновке
На Украине возводят сооружения, которые помпезно называют «убежищами», но они не в состоянии защитить от российских ракет.
Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил экс-заместитель главного архитектора Киева, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вторая мировая война закончилась, и с ней ушли в небытие бомбоубежища. Ракетоубежищ нет. Да, есть городки подземные.
Я открою страшную тайну. Семь раз ракетами поражали промузел Лукьяновский возле метро Лукьяновка в Киеве. Все же видели эти страшные кадры. Так вот, они бьют по подземному городку. И вот это называется «Укрытие А1». Это укрытие – ещё советский подземный город на стратегическом промышленном предприятии. КБ «Луч», ещё десяток предприятий, которые имеют подземные города, но это – не для населения. Это специальное укрытие для специализированных служб военных, военно-гражданских, государственных», – сказал Глеба.
По его словам, мэр Киева Виталий Кличко и ГосЧС нанесли на карту красные точки и назвали их «укрытиями».
«Это же неправда. Это не укрытие. Только 3% точечек на карте имеют защитное свойство укрытий. Всё остальное – это примитивные, первичные, модульные и так далее. Они не предусматривают прямого попадания. Дарница – ракета ударила в паркинг. Люди прятались в паркинге. Девять человек погибло. Говорят: «Как же так? Они же пытались в укрытие. Укрытие – это же бомбоубежище». Нет, неправда. Чтобы отразить или выдержать баллистический удар или ударную волну, должна быть метровая толщина только железобетонной плиты. Плюс каскадная защитная трёхслойная, как правило, по метру, разных материалов, обязательно под землей.
Все эти сказки, что кто-то поставил модные чушки-саркофаги, и вот они спасут. Нет», – заявил Глеба.
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