«Открою страшную тайну»: Киевский архитектор рассказал, зачем Россия бьёт по Лукьяновке

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На Украине возводят сооружения, которые помпезно называют «убежищами», но они не в состоянии защитить от российских ракет.

Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил экс-заместитель главного архитектора Киева, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторая мировая война закончилась, и с ней ушли в небытие бомбоубежища. Ракетоубежищ нет. Да, есть городки подземные. Я открою страшную тайну. Семь раз ракетами поражали промузел Лукьяновский возле метро Лукьяновка в Киеве. Все же видели эти страшные кадры. Так вот, они бьют по подземному городку. И вот это называется «Укрытие А1». Это укрытие – ещё советский подземный город на стратегическом промышленном предприятии. КБ «Луч», ещё десяток предприятий, которые имеют подземные города, но это – не для населения. Это специальное укрытие для специализированных служб военных, военно-гражданских, государственных», – сказал Глеба.

По его словам, мэр Киева Виталий Кличко и ГосЧС нанесли на карту красные точки и назвали их «укрытиями».