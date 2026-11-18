Ответ за Крымский мост будет такой, что мы проникнемся, – иноагент
Украина проиграет войну на истощение. Удар по Крымскому мосту не поможет Киеву переломить ситуацию.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила уехавшая из РФ либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина проигрывает войну на истощение. Это не значит, что это истощение случится завтра. И понятно, что это очень сложно, потому что Украина большая страна, и потому что советскую инфраструктуру строили на случай не то, что обычной, а ядерной войны…
Ни одна крупная, не то, что пиар, а крупная, но зрелищная военная акция не в силах заменить системную работу. Этим и отличается, собственно, системная работа российской военной машины, которая сейчас разрушает украинскую инфраструктуру, – и очень красивые, и очень впечатляющие, имеющие большое значение разовые акции», – заявила Латынина.
Она напомнила, чем обернулась так называемая 40-дневная операция Украины по «принуждению России к миру». Ответ за Крымский мост, по ее мнению, будет не менее масштабным:
«Не уверена, что это обязательно будет центр Киева. Но вот, скажем, когда начались атаки на НПЗ, мы видели, что вынесли украинскую металлургию, украинские порты. Это было не совсем тривиально. Посмотрим, что дальше будет. Мы, скорее всего, проникнемся».
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