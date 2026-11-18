Украина проиграет войну на истощение. Удар по Крымскому мосту не поможет Киеву переломить ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила уехавшая из РФ либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина проигрывает войну на истощение. Это не значит, что это истощение случится завтра. И понятно, что это очень сложно, потому что Украина большая страна, и потому что советскую инфраструктуру строили на случай не то, что обычной, а ядерной войны…

Ни одна крупная, не то, что пиар, а крупная, но зрелищная военная акция не в силах заменить системную работу. Этим и отличается, собственно, системная работа российской военной машины, которая сейчас разрушает украинскую инфраструктуру, – и очень красивые, и очень впечатляющие, имеющие большое значение разовые акции», – заявила Латынина.