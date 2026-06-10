Ожидания от «Железного купола» были слишком завышены, – посол Израиля на Украине

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Израиль слишком сильно распиарил свои военные возможности, в результате чего у Украины в начале СВО были завышены ожидания, когда Киев выпрашивал «Железный купол». На деле, это система, которая лишь «более-менее» сбивает ракеты средней дальности.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении Израиля были некие завышенные ожидания и, скажем так, искажённое восприятие Израиля, и оно сыграло, конечно, свою роль в начале войны. Сегодня это более реальное отношение со стороны Украины к Израилю, со стороны Израиля к Украине. Сегодня, мне кажется, мы лучше понимаем интересы, и мы лучше понимаем границы возможностей. Мне кажется, что в начале войны многие здесь этого не понимали, были завышены ожидания. Можно долго думать, почему это произошло. Это произошло в силу, может быть, слишком хорошего пиара, наших военных технологий, того же «Железного купола». Я просто для примера могу сказать, что в начале войны очень многие обращались к нам и говорили: «Дайте нам «Железный купол», закройте этим своим куполом наше небо». То есть люди реально представляли некий железный купол, который закроет небо Украины, и ракеты не будут падать. Ну, к сожалению, и для Украины, и для Израиля это далеко не так, никакого купола не существует. Существует ракетная система, которая справляется более или менее с ракетами малой дальности, и всё», – заявил Бродский.

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