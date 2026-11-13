Казалось бы, парадоксальная ситуация – у Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона рекордное обрушение рейтингов, однако они никак не корректируют свою антироссийскую линию.

Почему это происходит – объясняет в авторской колонке глава исполкома региональной организации «Единой России» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Итак, Париж, ноябрь. Рейтинг Макрона – 12%. Это абсолютный антирекорд за все годы его президентства. Ниже, чем было у Олланда. 83% французов оценивают его деятельность негативно. А в Национальном собрании произошло то, чего не было за всю историю Пятой республики: бюджет на 2027 год отклонили единогласно: 458 голосов против. Ноль – «за».

Берлин, та же картина. Рейтинг канцлера Мерца – 13% одобрения. 82% немцев недовольны его работой, и 60% заявили, что их личное экономическое положение ухудшилось за время работы этого кабинета. И что делает Мерц? Не меняет курс. Он шантажирует Брюссель: обещает наложить вето на семилетний бюджет ЕС в два триллиона евро, если страны-члены не согласятся и дальше финансировать Киев. В бюджете Германии на 2026 год уже заложено 11,5 млрд евро для Украины. А когда в бундестаге спросили, почему немцы должны мёрзнуть ради этого, тотам ответили, что помощь Украине важнее социальных расходов.

Вот и вся арифметика. Их рейтинги на дне. Их бюджеты отклоняют. Их избиратели выходят на улицы – 600 тысяч человек во Франции, забастовки по всей Европе. Но они продолжают делать ровно то же самое. Почему? Потому что их легитимность измеряется не урнами в Париже и Берлине. Она измеряется согласием в Брюсселе и Вашингтоне.

Вот в чем истина: за спинами Макрона и Мерца стоят не избиратели, а наднациональные элиты глобалистов – «Вашингтонский обком» и «Лондонский сити». Это не метафора. Это конкретные структуры с конкретными активами.

BlackRock – крупнейшая управляющая компания мира. Под её управлением на конец сентября 2026 года находилось 15,49 триллиона долларов. Это больше, чем ВВП Германии и Франции вместе взятых.

Vanguard – второй гигант, под управлением которого только в американских ETF сосредоточено около 4,39 триллиона долларов. Эти фонды владеют долями в оборонных корпорациях, которые получают заказы на войну.

Вот эти корпорации.

Lockheed Martin повысил прогноз выручки на 2026 год до 79,75–81,75 млрд долларов именно из-за «растущего спроса на оружие» на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке. Портфель заказов компании вырос до 230,4 млрд долларов.

Rheinmetall– немецкий оборонный концерн – за первые девять месяцев 2026 года нарастил выручку до 8,4 млрд евро, что на 38% больше прошлогоднего. Операционная прибыль впервые превысила 1,3 млрд евро. Главные драйверы роста, по данным самой компании, – «поставки артиллерийских боеприпасов для Украины и высокий спрос на системы ПВО».

А теперь – «Лондонский сити». По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, 40% мирового отмывания денег проходит через Лондонский Сити и его сателлитные территории. Это не оценка активистов. Это данные британской полиции. Ежегодные мировые потери от налоговых схем через британскую сеть – 125 млрд фунтов. В британских офшорах зарегистрировано более 600 тысяч анонимных фирм. Лондон не просто «финансовый центр». Это прачечная для капитала, которая отмывает чёрный нал, текущие из войн и из бюджета ЕС.

И вот теперь всё складывается.

Макрон и Мерц не могут уйти, потому что их «избиратели» – это не французы и немцы, а BlackRock, Vanguard, Lockheed Martin, Rheinmetall и Сити. Пока эти структуры получают прибыль, рейтинги можно хоть в ноль загнать. Это не кризис лидеров. Это кризис модели, где национальные правительства – филиалы, а филиалы не уходят, пока их не уволит головной офис.