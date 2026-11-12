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У Франции нет планов по закрытию Русского дома науки и культуры в Париже по примеру того, как это сделала Германия.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил посол Франции в РФ Николя де Ривьер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас действуют культурные учреждения, французский институт в Москве, французский институт в Санкт-Петербурге, а также 12 отделений Альянс Франсез (Alliance Française) по всей России. Если вы поставите вопрос по-другому и спросите, важно ли сохранить связи между народами и инструменты культурного диалога, то я отвечу, что всецело это поддерживаю. Я лично хочу, чтобы культурные связи сохранялись, чтобы режиссеры, музыканты, художники могли продолжать заниматься своим делом, а граждане обеих стран и дальше интересовались культурой друг друга. Мне кажется, это очень важно. А когда под удар попадает культура, это значит, что ситуация совсем уже деградировала. Поэтому, на мой взгляд, это необходимо сохранить», – заявил де Ривьер.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Такой шаг немец обосновал «необходимостью укрепления безопасности Германии».