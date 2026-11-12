Париж не планирует закрывать Русский дом – посол Франции в Москве

Анатолий Лапин.  
12.11.2026 20:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 34
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


У Франции нет планов по закрытию Русского дома науки и культуры в Париже по примеру того, как это сделала Германия.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил посол Франции в РФ Николя де Ривьер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Франции нет планов по закрытию Русского дома науки и культуры в Париже по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас действуют культурные учреждения, французский институт в Москве, французский институт в Санкт-Петербурге, а также 12 отделений Альянс Франсез (Alliance Française) по всей России.

Если вы поставите вопрос по-другому и спросите, важно ли сохранить связи между народами и инструменты культурного диалога, то я отвечу, что всецело это поддерживаю. Я лично хочу, чтобы культурные связи сохранялись, чтобы режиссеры, музыканты, художники могли продолжать заниматься своим делом, а граждане обеих стран и дальше интересовались культурой друг друга.

Мне кажется, это очень важно. А когда под удар попадает культура, это значит, что ситуация совсем уже деградировала. Поэтому, на мой взгляд, это необходимо сохранить», – заявил де Ривьер.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Такой шаг немец обосновал «необходимостью укрепления безопасности Германии».

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Париж не планирует закрывать Русский дом – посол Франции в Москве

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора