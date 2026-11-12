Париж поддерживает участие России в саммите G20 – посол Франции в РФ

Анатолий Лапин.  
12.11.2026 22:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Франция приветствует решение США пригласить Россию на саммит «Большой двадцатки», который состоится 14-15 декабря в Майами.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил посол Франции в РФ Николя де Ривьер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция приветствует решение США пригласить Россию на саммит «Большой двадцатки», который состоится 14-15 декабря...

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«Эта встреча пройдет во Флориде, то есть принимающей стороной выступает США, и мы бы хотели, чтобы страна-председатель пригласила бы всех членов Большой двадцатки. Собственно, так и должно быть.

Кроме того, я обратил внимание, что президент Трамп вновь подтвердил свое приглашение президенту Российской Федерации. Так что теперь мяч на стороне президента России. Посмотрим.

Но, насколько я знаю, президент Макрон точно собирается туда поехать… Решение (о двусторонней встрече, – авт.) остается за президентом Макроном, а также за президентом России – они сами решат, хотят они этого или нет. Пока таких планов нет», – заявил де Ривьер.

Дипломат также подчеркнул, что Франция поддерживает восстановление контактов с Россией и недавний телефонный звонок лидеров Норвегии и Финляндии президенту РФ:

«Что касается нас, французов, то мы всегда считали очень полезным поддерживать диалог. Так что инициативу Норвегии и Финляндии можно только приветствовать, она безусловно полезна. Полагаю, она позволила лидерам этих стран провести конструктивный обмен мнениями с президентом России.

И на мой взгляд, это прежде всего свидетельствует о растущем стремлении начать переговоры, дискуссию, найти путь выхода из кризиса. Это очень позитивный момент».

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