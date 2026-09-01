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Россия призывает Армению как можно быстрее провести референдум и определиться, остается ли республика в Евразийском экономическом союзе, или выбирает переход в западный лагерь с одновременной потерей льгот и преференций на постсоветском пространстве.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просили бы вас как можно быстрее с этим определиться… Вы хорошо знаете российскую позицию: стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны и народа. Армения – суверенное государство, армянскому народу определять вектор своего развития. Но это создаёт сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразэс и разрывом налаженных торговых цепочек», – сказал Путин.

По его словам, на ЕАЭС приходится 36% внешнеторгового оборота Армении.

Путин напомнил, что одновременное участие в ЕАЭС и ЕС невозможно.

«Мы это неоднократно проходили, попытки – ещё когда у нас были более-менее нормальные отношения – договориться с европейцами о каких-то компромиссах ни к чему не привели», – сказал президент.

Пашинян в ответ заявил, будто курс на Евросоюз ничего в ЕАЭС не нарушает, исключить Армению из постсоветского объединения невозможно без желания Еревана, а референдум проводить нет надобности – ибо закон об интеграции в Евросоюз принят на основании собранных подписей населения (Иными словами, майдан-премьер решил хитро тянуть время – чтобы получать тот же газ по льготным ценам, но продолжать дрейф в сторону Запада).

«Мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед РФ и ЕАЭС. В Договоре прямо сказано, как нужно действовать, если страна решает выйти из ЕАЭС. Там нет ничего такого, что можно государство-члена отстранить из организации. Там обговорено: если страна решает выйти из ЕАЭС, то должна заранее, за шесть месяцев, об этом информировать партнёров. Мы на данный момент не проинформировали наших партнёров, что мы собираемся выйти… Очень много обсуждался вопрос референдума по этому поводу. Если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Потому что, если тогда парламент не принял бы этот закон… Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом, то есть они собрали подписи граждан Армении, по конституции есть такая возможность, и представили этот проект в парламент».

Путин не согласился:

«Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема. Ну, давайте мы сейчас спокойненько всё это обсудим».

Пашинян вновь решил тянуть резину с референдумом:

«На данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно».

Путина это не устроило:

«Согласен с тем, что всегда должен быть у народа выбор. Ну так сделайте его, и закроем тему. Вот и всё».

Дальнейший спор продолжился без присутствия журналистов.