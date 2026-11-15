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Армению лишили права голоса, но не вывели из ОДКБ, чего, собственно, и добивался изначально Никол Пашинян. При этом республика оказывается между молотом и наковальней, рискуя, запутавшись в противоречиях, спровоцировать новые конфликты на Южном Кавказе.

В Москве на саммите ОДКБ все стороны пришли к выводу, что Армения не может иметь права голоса и направлять своих представителей на ответственные должности в организации из-за невыплаты взносов и фактического отстранения от деятельности объединения. Однако выводить государство из состава членов не стали, что верно, так как такого исхода с нетерпением ожидали в Брюсселе, Анкаре и Лондоне.

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Более того, генсек ОДКБ Таалатбек Масадыковпублично заявил, что Армения может снова без проблем получить обратно право голоса после выплаты за несколько лет членских взносов. Таким образом, для республики двери оставили открытыми. Было показано, что в организации не стараются наказать и исключить только из-за вихляний отдельных глав, желающих рассориться с Россией.

Самое смешное, что Астана, которая в последнее время демонстрировала Еревану самые дружеские и союзнические отношения, в лице Касым-ЖомартаТокаева без колебаний проголосовала за лишение армян голоса. Хотя тут же параллельно идут интенсивные переговоры об усилении казахстанского присутствия на логистических путях республики в рамках Транскаспийского маршрута.

Такое мягкое решение считает правильным Айк Айвазян, известный политолог и координатор Антифашистского движения Армении.

«Запад хочет, чтобы Россия сама инициировала процесс исключения Армении из ОДКБ. Так стало бы легче и быстрее прибрать ее к рукам. Поэтому ОДКБ ограничился лишением Армении права голоса, особенно, что есть основания. Просто ОДКБ показал, что существует не просто так и не просто так годами разрабатывала нормы деятельности этой организации».

Председатель партии «Союз Конституционное право» Айк Бабуханян в своём комментарии для «ПолитНавигатора» увидел в этом шаге ОДКБ компромиссное решение, учитывая, что сам Ереван опасается рвать отношения, как с организацией, так и с Россией.

«Никол и его команда продолжают отдаляться от ОДКБ, но одновременно сохраняя какие-то мосты. Как было сказано, Армения не подала заявление о выходе из этой организации. Никола привели к власти западные структуры, но он понимает, что разрушать мосты с ОДКБ полностью не нужно. Здесь, конечно, далеко не лучшую роль сыграли Казахстан и Беларусь, которые поздравили 9 ноября Баку с победой над армянами. Если позиция Никола мотивирована Западом, то подобные поздравления приводят к недопониманию уже в народе. Такие действия союзников по ОДКБ дают Николу дополнительные козыри в его политике. Что касается заседания ОДКБ и решений, принятых на нём, – пока процесс идёт на разрыв, но обе стороны оставляют возможность для восстановления отношений», – отмечает политик.

Кстати, сам Пашинян никак не выразил обиду на Астану и Минск за поздравления Баку с победой в карабахской войне. Напротив, армянский премьер анонсировал расширение сотрудничества с Азербайджаном сфере энергетики. Недавно он встречался в Ирландии с Ильхамом Алиевым, где согласились на объединение энергосетей двух стран. Вскоре следует ждать такого же подключения к энергосистеме Турции в рамках политики «энергетической независимости».

Такая активизация в деле встраивания в «тюркский мир» и запуска «маршрута Трампа» уже вызвала негодование со стороны Ирана. Советник иранского верховного лидера Али Акбар Велаяти выпустил открытое обращение на имя Пашиняна, где назвал грубым просчётом участие Армении в американском проекте.

Пашинян, пытаясь совместить не сочетаемое и угодить сразу всем, не только запутывает ситуацию, но усиливает противоречия сразу со всеми соседями, считает Велаяти и предупреждает: это может спровоцировать новые столкновения между игроками в Закавказье.

Таким образом дистанцируясь от ОДКБ и России, Армения попадает в полосу нестабильности и потери суверенитета, становясь участником «тюркской интеграции.