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На следующий день после очередного приглашения на переговоры в Москву со стороны Дмитрия Пескова киевский диктатор Владимир Зеленский заявил о начале блокады воздушного пространства России.

Криворожский клоун предупредил все авиакомпании мира, что летать в Москву и Санкт-Петербург теперь небезопасно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации, просто дроны в небе России будут летать таким образом, что надо с этим считаться. Поэтому предупреждаем партнеров: в небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, на Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что значит русская война для нашей страны, для наших людей, и имеет возможность эту информацию донести до своих столиц», – вещал шоумен.

«Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. МИД Украины и соответствующие наши институты дадут полную информацию международным структурам относительно опасностей в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место», – заявил Зеленский.

Советник киевского диктатора Сергей «Флеш» Бескрестнов на своей странице глумливо опубликовал ролик с фрагментом песни Александра Розенбаума: «Не летают самолёты по стране моей, а сибирские просторы не для поездов».

Политолог-иноагент Сергей Марков обратил внимание на слова о том, что это «не угрожает гражданской авиации».

«Лжец этот Зеленский, потому что он именно угрожает гражданской авиации. Это заявление Зеленского видимо скоординировано с заявлениями об обвинении России в инциденте в Лейпциге. Это резкая эскалация со стороны Зеленского и видимо русофобов Партии Войны Европы. Ранее в СМИ были публикации, что ВСУ готовят атаку на аэропорты России тысяч маленьких дронов. Возможно, эту технологию хочет применить террорист Зеленский. Удары по мирному населению – это главная стратегия украинской хунты», – написал Марков.

«Что ж, из всех плохих сценариев Лондон и Киев выбрали худший – угроза гражданской авиации и аэропортам в России. Если это ваш план «Б», упыри, то правильнее его назвать – план «П» – приговор – ваш», – отреагировал покинувший Украину политолог Михаил Павлив.

«А можно, пожалуйста, уже взять и закончить это блядство? Мы же можем. Надо только захотеть!», – негодует телеведущая Юлия Витязева.

«Надеюсь, что у нас наконец перестанут играть в нетакусиков, официально констатируют, что Украина – террористическое псевдогосударство и начнут ликвидировать террористических лидеров», – выражает надежду историк Александр Дюков.

Помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев придерживается того же мнения.

«А Зеленский летает в Европы на самолёте же? Может, потратить всего одну ракету? Или даже беспилотник. Чтобы обезопасить мирное небо и гражданские рейсы», – написал Садулаев.

С украинской стороны настроения от приподнятых до настороженных.

«Зеленский пообещал «закрыть небо» над Россией за дроновый террор Киева. Вот и проверим правдивость существования тысяч наших дронов…», –пишет украинский политолог Дмитрий Корнейчук.