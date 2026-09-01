«Пассажирским самолётам не место среди наших дронов» – Зеленский объявил бесполётную зону над всей Россией
На следующий день после очередного приглашения на переговоры в Москву со стороны Дмитрия Пескова киевский диктатор Владимир Зеленский заявил о начале блокады воздушного пространства России.
Криворожский клоун предупредил все авиакомпании мира, что летать в Москву и Санкт-Петербург теперь небезопасно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации, просто дроны в небе России будут летать таким образом, что надо с этим считаться.
Поэтому предупреждаем партнеров: в небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, на Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что значит русская война для нашей страны, для наших людей, и имеет возможность эту информацию донести до своих столиц», – вещал шоумен.
«Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. МИД Украины и соответствующие наши институты дадут полную информацию международным структурам относительно опасностей в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место», – заявил Зеленский.
Советник киевского диктатора Сергей «Флеш» Бескрестнов на своей странице глумливо опубликовал ролик с фрагментом песни Александра Розенбаума: «Не летают самолёты по стране моей, а сибирские просторы не для поездов».
Политолог-иноагент Сергей Марков обратил внимание на слова о том, что это «не угрожает гражданской авиации».
«Лжец этот Зеленский, потому что он именно угрожает гражданской авиации. Это заявление Зеленского видимо скоординировано с заявлениями об обвинении России в инциденте в Лейпциге. Это резкая эскалация со стороны Зеленского и видимо русофобов Партии Войны Европы.
Ранее в СМИ были публикации, что ВСУ готовят атаку на аэропорты России тысяч маленьких дронов. Возможно, эту технологию хочет применить террорист Зеленский. Удары по мирному населению – это главная стратегия украинской хунты», – написал Марков.
«Что ж, из всех плохих сценариев Лондон и Киев выбрали худший – угроза гражданской авиации и аэропортам в России. Если это ваш план «Б», упыри, то правильнее его назвать – план «П» – приговор – ваш», – отреагировал покинувший Украину политолог Михаил Павлив.
«А можно, пожалуйста, уже взять и закончить это блядство? Мы же можем. Надо только захотеть!», – негодует телеведущая Юлия Витязева.
«Надеюсь, что у нас наконец перестанут играть в нетакусиков, официально констатируют, что Украина – террористическое псевдогосударство и начнут ликвидировать террористических лидеров», – выражает надежду историк Александр Дюков.
Помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев придерживается того же мнения.
«А Зеленский летает в Европы на самолёте же? Может, потратить всего одну ракету? Или даже беспилотник. Чтобы обезопасить мирное небо и гражданские рейсы», – написал Садулаев.
С украинской стороны настроения от приподнятых до настороженных.
«Зеленский пообещал «закрыть небо» над Россией за дроновый террор Киева. Вот и проверим правдивость существования тысяч наших дронов…», –пишет украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
«Я правильно понимаю, что теперь РФ коцнет каким нить беспилотником самолетик Турции, БВ или Азербайджана… даже ничего говорить не станет, а лишь кивнет на Украину… и… дальше Карибы-2?», – тревожится покинувший Украину политолог Михаил Чаплыга.
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