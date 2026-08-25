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Россия в качестве ответа на эскалацию со стороны Запада может перекрыть «Сувалкский коридор», заблокировав его дроновыми ударами без ввода наземных сил.

Об этом на канале «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады, дипломат Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всей видимости, мы действительно начинаем втягиваться в очень серьёзную, длительную кампанию. Надо понимать, что окно возможностей мирного переговорного процесса или, вот провели какую-то определённого рода военную операцию или военную эскалацию, и после этого мы заключаем какие-то соглашения, – вот я думаю, что этого в ближайшее время не будет», – сказал он.

«А это значит, что сегодня главные элементы планирования — это военное планирование… Сегодня у нас действительно появилось очень серьёзное оружие — это дроновое оружие, когда мы можем вот тот коридор, который есть в Литве, по отношению к Калининграду, просто взять его под контроль дронов. Нам не нужно проводить какие-то специальные военные операции, но эти дроновые атаки или дроновые зонтики, они действительно являются достаточно эффективными. Вот это, наверное, надо действительно сегодня думать», – заявил Васильев.

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