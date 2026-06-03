Перемирие и короткие войны – лучшее, чего можно добиться с Россией – укро-пропагандист

Украина будет еще на протяжении столетий ненавидеть Россию, а лучшее, чего можно добиться между странами – это перемирие по типу американо-иранского, с короткими вспышками войн.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть ситуация, как в войне Соединенных Штатов с Ираном. Будет прекращение огня в том или ином виде и будут, возможно, ситуации, когда это прекращение огня будет сопровождаться значительным накоплением новых возможностей с обеих сторон. И мы можем в этой ситуации долго пробыть. Возобновится ли после этого война или нет, я не могу сказать. Но нам нужно хотя бы до этой ситуации дойти. Потому что на сегодняшний день мы не видим российского политического руководства даже тени желания дойти до этой ситуации, которая на сегодняшний день существует между Ираном и Соединенными Штатами… Россия просто выдвигает такие условия, которые не позволили бы Украине на них согласиться. Как только Украина согласится на какие-то неприемлемые условия, вот как Трамп согласился на перемирие в Ливане и на то, что Израиль не будет бить по «Хесболле», я вас убеждаю, Россия выдвинет еще одни условия. Россия не будет договариваться с Украиной. Будет просто разведение войск по линии соприкосновения и прекращение обстрелов обеими сторонами друг друга», – считает Портников.

Пропагандист уверен, что это будет самым лучшим вариантом:

«И в этой ситуации, поверьте мне, никакого мирного времени с Россией вообще не будет. Оба народа будут оставаться враждебными и ненавидеть будут друг друга еще десятилетия. Но мы в такой ситуации перемирия будем жить. С его перерывами, и с, возможно, какими-то там спорадическими эскалациями. Это будет обыденность, ничего другого не будет в принципе. Но это будет нашим большим достижением. Перемирия со спорадическими перерывами – это все, чего можно добиться. Долгий мир и короткие войны – это наше будущее между Россией и Украиной на 20-50 годы 21-го века. И это будет счастье, если нам удастся этого добиться».

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