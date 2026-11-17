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Известную актрису Лидию Вукичевич, ныне депутата парламента от партии экс-президента Сербии Александра Вучича, перед началом первого заседания парламента облили йогуртом.

Это сделала сторонница победившего на выборах «Студенческого списка», которая раньше была осведомителем этой структуры в руководстве медицинского факультета Белградского университета, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Перед началом первого заседания Народной Скупщины (парламента) Сербии перед её зданием собралась толпа сторонников победившего на выборах «Студенческого списка». Своих депутатов они встретили приветственными возгласами, а депутатов от оппозиционного списка «Объединённая Сербия» – неодобрительными выкриками и свистом.

На ступеньках здания парламента одну из депутаток от «Объединённой Сербии», актрису Лидию Вукичевич, облили йогуртом. Это сделала Мария Радованович, бывший секретарь медицинского факультета Белградского университета. Женщину уволили с работы в прошлом году за то, что, по её словам, она была «осведомителем» студентов, больше года блокировавших работу факультета.

Лидия Вукичевич утверждает, что на неё было совершено нападение.

«Сначала меня начали тянуть сзади, дергать за волосы, а потом облили йогуртом. Такое поведение недопустимо по отношению к любому человеку. Я никогда не соглашусь с тем, что они делают. Я буду придерживаться этой позиции до конца и ничего не боюсь. Пусть хоть 30 литров йогурта на меня выльют – но я хочу спросить: куда движется эта страна и кто собирается ею управлять? На месте присутствовало 50 или более полицейских, но никто из них даже не отреагировал», – сказала депутат от оппозиции.

«До чего мы дошли: если человек не может чувствовать себя в безопасности перед зданием Народной скупщины, то где он вообще может быть в безопасности? Несмотря на крики и оскорбления, я просто улыбнулась и поздоровалась, но уровень примитивизма, вульгарности и такого поведения – у меня просто нет слов», – добавила она.

64-летняя Лидия Вукичевич известна по роли в культовом сериале «Лучшая жизнь», который транслировался с 1987 по 1991 год и считается одним из самых успешных и любимых телепроектов в истории Югославии.

В 2007-2012 годах Вукичевич дважды избиралась депутатом парламента от Сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Вернулась в политику в 2026 году, получив девятое место в списке «Объединённая Сербия», сформированном на основе Сербской прогрессивной партии Александра Вучича.

В новом парламенте депутаты от этого списка объединились в группу под названием «Сербия побеждает», которую возглавил экс-президент страны. Сам Александр Вучич, реагируя на атаку против депутата своей группы, с парламентской трибуны заявил, что «Студенческий список» может предложить гражданам лишь «йогурт и ненависть».