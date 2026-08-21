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В Брюсселе вызвало раздражение известие о том, что первый контейнеровоз из Южной Кореи «PanStar Acro» намерен в субботу отправиться в Европу по Северному морскому пути.

Путешествие займёт 40–45 дней. По оценке министерства океанов Южной Кореи, арктический маршрут сократит время в пути на 35 % по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал и потребует меньше топлива.

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Еврочиновники выступают против отправки южнокорейского судна по Севморпути — ему требуются российские разрешения, а это противоречит курсу на изоляцию России.

Западные плакальщики не жалеют сил, натягивая сову на глобус. Дескать, корейский контейнеровоз ожидает масса подводных камней, вроде ограничений по размеру судов, высокие страховые расходы. Похоже, идиоты не видели размеры российских атомных ледоколов, регулярно ходящих по Севморпути.

В статьях западных СМИ с горечью сообщается, что из‑за таяния льдов этим летом арктический маршрут стал более доступным. В прошлом году 88 судов совершили 103 транзита по Северному морскому пути — это больше, чем в 2022–2024 годах.

Китай уже стремится закрепить за собой преимущество первопроходца и планирует запустить регулярные контейнерные рейсы в Европу по арктическому маршруту. Теперь к нему подтягивается и Южная Корея к огромному негодованию чиновников в Европе и США, не способных обеспечить быстрый и безопасный путь в Северном Ледовитом океане.