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Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине.

Такой шаг немец обосновал «необходимостью укрепления безопасности Германии», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также было объявлено о решении закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября.

По словам Вадефуля, закрытие Русского дома в Берлине входит в пакет мер в ответ на инцидент с обнаружением в начале августа беспилотника в аэропорту Лейпцига.

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали сегодня в МИД ФРГ, где ему заявили протест по вышеуказанным обвинениям.

«Посол России решительно отверг предъявленные Берлином обвинения как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу… Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – сообщает МИД РФ.

Нечаев также подчеркнул, что «наспех состряпанная провокация в аэропорту Лейпцига служит исключительно целям киевского режима, милитаристского крыла европейского политкласса и магнатам ВПК».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на дату.

«Мне просто интересно, делая антироссийские заявления именно 1 сентября, в Берлине «как бы не подумали», проявив в очередной раз глупость и необразованность, или буквально заявили о возвращении к истокам, ритуально продемонстрировав намерения? 1 сентября 1939 года Германия развязала Вторую мировую войну, вместе со странами гитлеровской оси убив 70 миллионов человек, из которых 27 миллионов – наши», – напомнила Захарова.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров выразил сомнения, что «прицелом был Русский дом в Берлине или хождения эмигрантов из РФ с раздражающими флагами на 9 мая».

«Куда больше вызовов кабинету Мерца сейчас доставляет внутренняя политика с нездоровой популярностью АдГ накануне выборов. Но немецкие ультраправые слишком симпатизируют Кремлю. И выше названные инциденты – хороший предлог, чтобы попытаться привязать их к такой террористической российской угрозе. Минимум – информационной кампанией, максимум – снять с выборов. Шутки ли, с такой электоральной поддержкой АдГ вся демократия в опасности, а с ней и единство Евросоюза», – рассуждает Азаров.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий также считает, что дело в выборах.

«Очевидно – канцлер Мерц намерено повышает градус эскалации по классической схеме создания «внешних угроз» для отвлечения внимания от внутриполитических проблем перед осенним циклом выборов в Германии», – пишет Слуцкий, отмечая, что с подрывом «Северного потока» немцы не проявляли такого рвения, как с «расследованием» инцидента в Лейпциге.

«Одновременно Берлин фабрикует «оправдания» для агрессивных планов по милитаризации европейских стран, действуя по стандартам «highly likely» и лекалам «дела Скрипалей». Дешевая постановка для европейской публики», – добавил депутат, напоминая, что «бумеранг имеет свойство возвращаться».

«Этот бред с якобы нашими БПЛА в Лейпциге устроили за несколько дней до выборов в местный парламент. Это земля Саксония, где победить должна партия «Альтернатива для Германии». И это провокация руками украинцев. Немцы годы не могут найти кто взорвал «Северные потоки» и лишил их дешевого газа, а тут так быстро определили, что БПЛА наши. Не поможет это партии Мерца», – пишет российский политолог Марат Баширов.

Историк Александр Дюков отмечает, что на фоне того, что Германия второй после США донор военной помощи Украине, удивляться не стоит.

«Не стоит делать вид, что нынешние меры – что-то существенное. Они уже пролили очень много нашей крови и будут делать это до тех пор, пока Украина не будет ликвидирована», – считает Дюков.

Международник Артём Соколов считает, что данные решения снимают с российской стороны последние ограничения, связанные с желанием сохранить элементы старой инфраструктуры российско-германских отношений.

«Желание договориться “по хорошему” оценивалось через призму достижимости цели стратегического поражения России. В таких условиях можно было действовать активно и вызывающе – как это делали немецкие организации в России. Долго так работать не получилось бы, но можно было уйти с чувством глубокого удовлетворения и громко хлопнуть дверью. Утраченного, безусловно, жаль. Но пусть эти недружественные шаги Берлина станут веским поводом искать новые инструменты работы с ФРГ без оглядок на историю. У нас есть Zeitenwende дом», – пишет Соколов.

Сенатор Владимир Джабаров напоминает, что «87 лет назад Германия уже разыгрывала похожий спектакль», когда инсценировали нападение на радиостанцию в Гляйвице, чтобы получить повод развязать Вторую мировую войну.

«Те, кто сегодня в Берлине и Брюсселе пытаются обвинять Россию во всех грехах, забывают одну простую вещь: без нас они сегодня не говорили бы на немецком, либо их бы просто не было», – напомнил сенатор.

Экс-представитель РФ при НАТО, сенатор Дмитрий Рогозин считает, что немецкое руководство нацелилось на Калининград.