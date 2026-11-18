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Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил новый удар по мосту через Керченский пролив, где после предыдущей атаки ВСУ оставалась действующей только железнодорожная часть – сейчас движение по ней тоже остановлено.

«Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба», – заявил Аксёнов.

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Перед этим в Крыму была объявлена ракетная опасность. Мониторинговые каналы сообщали о пролёте около 5 ракет со стороны Азовского моря.

Украинские источники уже публикуют снятые «ждунами» из Керчи кадры взрывов.

Цель бандеровцев – полное уничтожение Крымского моста, после чего сухопутное сообщение с полуостровом останется только через «коридор» в Приазовье – трассу «Новороссия», которая продолжает регулярно подвергаться ударам беспилотников.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев еще с 2022 года обещал, что, в случае нападения на Крым, для противника «наступит Судный день – очень быстрый и тяжёлый».

Тем не менее, это так и не было реализовано.

Советник главы Крыма Денис Батурин заявил, что разрушением Крымского моста бандеровцы и их западные покровители шантажируют Россию, добиваясь «энергетического перемирия» до наступления зимних холодов.