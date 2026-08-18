«Почему не пальнули ракетами по процессии перезахоронения Коновальца?» – Сладков

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Было бы очень разумно нанести удар по очередной процессии перезахоронения бандеровских преступников на Украине, чтобы разом накрыть всю шайку.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему позволяем нацистам перезахоранивать своих упырей, почему не бомбим в этих шабашах всю шайку сразу? Не знаю. Я бы упорол по ним ракетами! Этого [главаря ОУН] Евгения Коновальца зарыли ночью – позорище! Да, возле католического храма, привязали к этому факельное шествие, выступление нацистов. А я был свидетелем, как проходили мероприятия по перезахоронению в 2006 году на Мамаевом кургане нашего легендарного снайпера Василия Зайцева. …Там был миллиард людей! Было холодно ужасно, на Мамаев курган поднимались просто миллионы. Все военные атташе из Москвы приехали всех этих натовских стран. Это вам не ночное перезахоронение Коновальца, а это просто обычный снайпер», – рассказал Сладков.

«Вот это перезахоронение было, а Коновальца – что? Он не на последних ролях, он руководитель бандеровского бандитского движения был. Но, извините, ночью с факелами…Чего не пальнули? Не знаю», – добавил военкор.

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