Кажется, пришла пора поговорить на любимую тему сетевых пикейных жилетов – о «новой Ялте». Это верование кажется неистребимым и активизируется буквально перед каждым саммитом с участием Путина, Трампа или председателя Си. Вот сейчас они соберутся – и как только, так сразу.

Но саммиты проходят, а новой Ялты все нет. Почему так?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Попробую объяснить.

В разговорах о «новой Ялте» постоянно путают причину со следствием. Почему-то считается, что в 1945 году новый мировой порядок возник благодаря тому, что Сталин, Рузвельт и Черчилль собрались за одним столом и договорились. Хотя дело обстояло ровно наоборот. «Ялта» была следствием абсолютно уникальной в новой истории человечества ситуации.

«Ялтинская тройка» смогла договориться потому, что, во-первых, была союзниками и только что сообща победила в мировой войне, а во-вторых, оппонировать им было некому – те, кто мог это сделать, были побеждены и лежали на лопатках.

Иначе говоря, историческая «Ялта» была возможна потому, что мировая война к моменту встречи лидеров уже радикально изменила расклад сил в мире. И «Ялта» была следствием этого, формальным закреплением на бумаге уже свершившегося де-факто.

Не в Ялте решили сделать СССР и США сверхдержавами. Не в Ялте решили, что Германия перестанет быть великой державой, а Британская империя начнет разваливаться. Все это произошло безотносительно встречи в Крыму.

Причем самое интересное в ситуации 1945 года — даже не то, насколько усилились СССР и США, а то, насколько ослабли все остальные.

Еще за десять лет до «Ялты» в мире было семь великих держав. Англия, Франция, Германия, Италия, Япония, СССР и США. И у каждой были свои планы, свои союзники, свои сферы интересов в разных частях света.

Иначе говоря, мир до «Ялты» был тем самым многополярным миром, о котором сегодня много говорят всуе.

А теперь посмотрим, что от всего этого осталось к весне 1945 года. Германия, Италия и Япония либо уже разгромлены, либо вот-вот будут разгромлены. Францию приходится чуть ли не за уши втаскивать обратно в число великих держав, пускай даже где-то сбоку и на приставном стульчике. Британия по уши в долгах перед американцами и уже не вполне понимает, на какие деньги ей дальше содержать свою империю.

Примерно то же самое происходит и с державами второго ряда. Какая самостоятельная внешняя политика могла быть в тот момент у голландцев, поляков, чехов или венгров?

Вот, собственно, и весь секрет «Ялты». Из большой политики разом выбыло столько участников, что оставшиеся двое могли договариваться между собой, особо не интересуясь мнением остальных.

Ситуация, вообще говоря, совершенно нетипичная в мировой истории, как минимум, с начала 19 века.

Даже после разгрома Наполеона ничего подобного не было. Побежденная Франция оставалась большой, богатой и населенной страной. И все прекрасно понимали, что через несколько лет она снова будет иметь приличную армию и снова полезет в европейские дела. Так какой смысл договариваться об устройстве Европы без французов?

К тому же сами победители едва не передрались в Вене из-за Польши и Саксонии. Англичане, австрийцы и французы даже заключили тайный союз против России и Пруссии. И это, на минуточку, еще до возвращения Наполеона с Эльбы.

Вот это нормальная международная политика. Есть картель из крупных игроков, каждый из которых достаточно силен, чтобы испортить жизнь остальным, но ни один не настолько силен, чтобы делать все, что ему вздумается. Поэтому приходится договариваться.

А теперь давайте совершим мысленный разворот и попробуем представить себе новую Ялту. Кто с кем там будет договариваться, и главное – о чем?

Ну вот собрались Путин, Трамп и Си и «поделили мир». Допустим, американцы согласились отдать китайцам Юго-Восточную Азию. А у американцев она есть, чтобы ее кому-то отдавать? Вьетнамцы, например, имеют свою армию, свое государство и довольно богатый опыт выяснения отношений с Китаем не в пользу последнего.

Какое им вообще дело до того, о чем договорились американцы с китайцами?

Или вот Москва и Вашингтон договорились о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке. А турки? А иранцы? А саудиты? А израильтяне? Причем все они еще и между собой выясняют отношения по собственным локальным поводам, зачастую не имеющим никакого отношения к противоречиям между Россией и Америкой.

Великая держава может в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли отказаться от борьбы за влияние в какой-то части мира. Но из этого совершенно не следует, что ее влияние автоматически достанется по наследству другой великой державе. Это же не земельный участок, который можно переписать на нового владельца.

Кстати, даже в условиях, сложившихся после Второй мировой войны, довольно быстро выяснилось, что мир не очень-то хочет жить по указке победителей. Югославия стала головной болью Москвы, Франция при де Голле — головной болью Вашингтона. А уж когда поссорились между собой СССР и Китай, вся первоначальная конструкция социалистического лагеря полетела к чертям.

И это при том колоссальном превосходстве двух сверхдержав над всеми остальными, которого сегодня и близко нет.

Кроме того, есть еще один довольно занятный вопрос. А что именно сегодня подразумевается под сферой влияния?

Вот Индия покупает российское оружие, торгует с Китаем, сотрудничает с американцами и одновременно опасается усиления китайцев. В чью сферу влияния ее записывать? Или Турция, которая состоит в НАТО, покупает у России газ и оружие, строит собственную политику в Средней Азии и при этом жестко конкурирует с той же Россией за влияние в целом ряде регионов.

И таких стран сегодня полным-полно. Они совершенно не заинтересованы в том, чтобы выбирать себе одного большого начальника вместо возможности торговаться сразу с несколькими.

Наконец, непонятно, почему пикейные жилеты вообще решили, что для появления нового мирового порядка непременно нужно устроить какую-то большую стрелку начальников, на которой его торжественно учредят.

Ведь он вполне может сложиться сам собой. Где-то американцам придется потесниться в пользу России, где-то китайцам придется умерить аппетиты, где-то русским придется считаться с интересами региональных держав. По одним вопросам договорятся, по другим не договорятся. Одни союзы развалятся, другие появятся. И лет через десять выяснится, что мы уже довольно давно живем в новом мировом порядке, хотя никакой конференции по этому поводу никто не проводил.

Что, разумеется, не отменяет необходимости переговоров между великими державами. Только договариваться им придется не столько о том, кому достанутся те или иные страны, сколько о том, чего они сами готовы и чего не готовы делать в отношении друг друга.

А вообще любителям поговорить о новой Ялте стоило бы задаться простым вопросом: что должно произойти с Индией, Турцией, Ираном, Японией, Германией, Бразилией, Мексикой, Индонезией, Японией и еще несколькими десятками стран, чтобы три человека действительно могли собраться за одним столом и поделить их между собой?

В прошлый раз для этого потребовалась мировая война с разгромом большей части тогдашних великих держав.

Другого способа получить новую Ялту пока никто не придумал.

И вот это, на мой взгляд, ключевое в этом разговоре. Чтобы что-то делить, нужно для сначала победить. Мы же пока наблюдаем за тем, как Штаты не могут победить Иран, России очень далеко до победы на Украине, а Китай ведет вялотекущие тарифные войны с США и Европой.