Почему новый оружейный завод в США за два года не произвел ни одного снаряда

Вот уже неделю в мировой прессе обсасывается новость о том, что новая оружейная фабрика компании General Dynamics в Мескито, пригороде техасского Далласа, вошедшая в строй в мае 2024 года, за два года не произвела ни одного артиллерийского снаряда 155 мм, «так необходимых НАТО и Украине».

Только сейчас появились интересные подробности, что у них там на самом деле произошло.

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По проекту, завод в Мескито должен был со старта выдавать в месяц 30 тысяч снарядов, причем, по данным расследователей из ProPublica.org, пообщавшихся с почти полусотней работников завода, оборудование было закуплено в Турции — целых три автоматизированных линии у компании Repkon.

Дело, что называется, было на мази, и Пентагон даже перевел GD на выработку снарядов два года назад почти полмиллиарда долларов, однако июльский аудит показал, что на новом заводе с новым оборудованием производят воздух.

Особой пикантности произошедшему придает тот факт, что GD, генеральный подрядчик Пентагона по вооружениям, на регулярной основе скупал производства конкурентов, вследствие чего, ни у кого более в Штатах закупить искомые снаряды не получится.

Расследование причин снарядного скандала вогнало в ступор видавших виды расследователей и аудиторов.

Обнаружилось, что в закупке производственных линий у турецкой Repkon прослеживается явный коррупционный след, поскольку на их оборудовании снаряды получаются более старого типа, чем американские (соответственно, для них нужна другая взрывчатка), и сталь для них используется другого типа. Примечательно, что за боеприпасы в General Dynamics отвечал некий Фират Гезен, этнический турок.

Бывшие рабочие завода в Меските рассказали множество историй о том, какой катастрофой был весь проект с самого начала. Сами здания фабрики на перекрестке автомагистралей, похожие на любые другие производственные или складские помещения в пригородах городов Европы и США, быстро начали разваливаться по швам. В основном из-за неадекватной посадки их в грунт. В стенах появились щели и трещины, двери царапали пол, и любой крупный дождь означал затопление внутренних помещений. Вентиляция оказалась совершенно неработоспособной. До такой степени, что температура в производственных цехах достигала 60°C. К жаре добавлялись раздражающие пары и дым, сопровождающие нагрев стали и ее формовку, плавающие густым облаком под крышами цехов. Настолько, что требовалось выдувание толстого слоя сажи из помещений.

Когда жалобы об адских условиях работы руководству завода не дали результата, рабочие обратились в OSHA (Гос. агентство охраны труда). А когда инспекторы пришли на проверку, то как раз в тот день — внезапно! — несколько самых больших, самых горячих и вонючих машин не работали.

Но и это было ещё полбеды. Главные сюрпризы американским работягам приготовило «передовое оборудование» из Турции.

Больше всего запомнились рабочим промышленные роботы, которые оперировали готовыми корпусами снарядов между формовочными машинами. Люди получали глубокие порезы, а гидравлическая жидкость роботов регулярно воспламенялась, вызывая пожары, которые постоянно приходилось тушить. Турецкие роботы устроили на заводе натуральный «бунт машин», регулярно выходя из-под контроля, разрушая стоящие рядом станки, опрокидывали корпуса снарядов или сносили защитные ограждениям. Вскоре рабочие сообразили, что робот без их ведома дистанционно управляется из Турции, поэтому они специально демонтировали часть его электрики, чтобы отрезать его от сети. Одна из ключевых машин для формовки снарядов постоянно клинила, и стандартной мерой приведения её в рабочее состояние стал живительный удар кувалдой. Список проблем занимает роман и три повести. Теряются автоматические тележки для доставки, не закрываются защитные ворота, ломаются трубы, по мнению сотрудников, изготовленные из низкокачественной китайской стали.

Постоянные проблемы усугублялись отсутствием реальной связи с турецкими специалистами, посланными для пуско-наладки производственной линии. По словам американцев, турки улыбались, кивали, отвечали вежливыми фразами, но толку от этого не было никакого. Было замечено, что «во время очень частых перекуров» турецкие специалисты ожесточенно ругались по-турецки. В то же время турки из пуско-наладки ограничили американцам доступ к системам управления и настройки машин. Таким образом, устранение проблем занимало больше времени, чем весь производственный цикл. Настолько, что на деле производственная линия никогда не работала должным образом.

При этом, в официальных рапортах GD в Пентагон, «на предприятии всё в порядке, от работы кони дохнут».

Сообщается также, что «благодетель» Фират Гезен в январе 2025 года спокойно ушёл на пенсию, а за бардак на производстве и растрату полмиллиарда долларов ответственность не понёс ни один из «организаторов», хотя военные, в конце концов, разогнали всю управляющую верхушку «высокотехнологичной фабрики боеприпасов».

В общем, отдельный респект турецким «специалистам по пуско-наладке». С ними никакой спецназ не нужен!