Почему пятая протестная суббота в Париже – это новая реальность?
Итак, на улицы во французских городов вышло 106 тыс. человек по данным МВД, 200 тыс. по данным организаторов. 24 тыс. против 100 тыс. в Париже. Неделей ранее – 146 тыс. и 250 тыс. Пятая суббота подряд – это уже не всплеск, а фон. Власть настаивает: «ситуация остаётся спокойной и под контролем». При этом 121 задержанный к вечеру, 22 – в Париже, «в основном за ношение оружия категории D», слезоточивый газ на улице Шалиньи и 70 тыс. полицейских и жандармов на улицах. Если это «контроль», то что тогда «потеря контроля»?
Чтобы понять, что именно ломается, нужно назвать вещь по имени. Европейская социальная модель – это не «щедрость», а контракт: высокие налоги и взносы в обмен на бесплатную медицину, пенсии, защиту от увольнений и сильные профсоюзы. Послевоенный компромисс между капиталом, трудом и государством: капитал получает рынки и мир, труд – социальные гарантии и переговорную силу. Этот компромисс и есть то, что сейчас разрывают.
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О француском коллапсе рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.
Бюджет-2027 делает это открыто. 43 миллиарда евро бюджетной экономии. Заморозка пенсий выше 1260–1280 евро – экономия 4,1 миллиарда. Заморозка семейных пособий и пособия на школьные принадлежности – ещё 1,1 миллиарда. Дефицит социального бюджета планируют срезать с 21,8 до 12,7 миллиарда за год. Одновременно – законопроект о «презумпции законной самозащиты» для полицейских при применении оружия, который Amnesty International France называет «разрешением на убийство».
Вот как это работает. Эстер Линч из Европейской конфедерации профсоюзов:
«Хватит. Работающие люди во Франции платят за кризис, который они не создавали. Их зарплаты и пенсии отстают от цен, а компании получают миллиарды государственных денег без всяких условий».
Это не лозунг. Это описание механизма.
И главное, что не говорят ни в Матиньоне, ни в Брюсселе. Выгодоприобретатель у сворачивания социальной модели конкретный и наднациональный.
BlackRock, Vanguard и State Street контролируют стратегические узлы и американских гигантов (Lockheed Martin, Northrop Grumman), и европейских чемпионов (Leonardo, Rheinmetall), превращая государственные расходы на вооружения в драйвер дивидендов.
Чем больше Париж занимает на оборону и обслуживание долга, тем больше бумаг в портфелях этих фондов. Лондонский Сити десятилетиями зарабатывает на французском долге через carry trade. Им не нужна сильная французская пенсия – им нужен платёжеспособный должник.
Социальный контракт был временным компромиссом. Пятая суббота показывает, что компромисс закончился. Верхи не могут уступить, потому что уступка означает признание: денег нет, потому что они ушли туда, куда их направили. Низы не хотят платить за чужой кризис.
Это и есть паралич, замаскированный под активность.
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