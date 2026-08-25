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Япония в настоящее время не планирует передавать Украине вооружения. Об этом заявил генсек Кабмина страны Минору Кихара.

Так японский чиновник дезавуировал хвастливые заявления украинского премьера Сергея Корецкого о том, что в Киеве рассчитывают на поставки вооружений из Японии, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО.

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Как известно, Япония получила от США лицензию на производство противоракет PAC-3 для систем «Пэтриот», и годовой их выпуск составляет что-то около 30 штук.

До этого представитель правительства Японии Ёсимаса Хаяси раструбил, что Токио поддержит Украину на 12 миллиардов долларов. Это произошло на фоне потужного обострения правящих кругов Японии в ответ на визит российского президента на остров Шикотан южной Курильской гряды.

Так что же произошло, раз японский фраер резко сдал назад, отказавшись гадить России?

Между тем, всё очень просто. 20 августа, в минувший четверг, КНДР произвела испытательный запуск баллистической ракеты в сторону Японии. Нюанс в том, что северные корейцы, как правило, запускают свои ракеты через воздушное пространство Японии, что производит неизгладимое впечатление на начальство и население в Токио.

Вот так Россия, подписав союзническое соглашение о взаимной обороне, получила в лице товарища Ким Чен Ына и КНДР не просто очередного «стратегического партнёра», но настоящего союзника, готового всегда подставить плечо.