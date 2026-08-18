«Подумай о безопасности. Дойдут руки и до тебя»: в украинском эфире открыто угрожают Зеленскому

Игорь Шкапа.  
18.08.2026 17:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Владимиру Зеленскому пора думать о том, как расставаться со своей неограниченной властью.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политтехнолог и русофоб Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимиру Зеленскому пора думать о том, как расставаться со своей неограниченной властью. Об этом...

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«Чем выше трон поднят, тем падение более ужасное. Я бы на месте Зеленского думал о личной безопасности. И личная безопасность говорит, что надо медленно и уверенно расставаться с властью.

На моей памяти это сделало всего несколько человек. Наверное, самое известное 90-е годы – это Ельцин, который просто физически прервал свой срок и отказался от власти, вот это его новогоднее заявление.

Понятно, что Зеленский так никогда не сделает. Он считает, что у него всё схвачено, он успешный, он рулит и так далее. И уже к протестам на улице, наверное, привык. Но это всё опасная игра», – считает укро-эксперт.

Он сравнивает ситуацию со скороваркой, у которой сломан клапан и которая рано или поздно взорвется.

«Просто сейчас вы пользуетесь тем, что украинское общество войной озабочено больше, чем властью… У нас проблемы, связанные с войной, ТЦК, будущей зимой без света и тепла больше.

И вот, когда мы с этим справимся, может, у нас дойдут руки до Зеленского. А пока, извините меня, всем народом мы на него забили, а он воспринимает это стабильностью своей власти, причём сильно ошибается», – грозит Гайдай.

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English version :: Читать на английском «Подумай о безопасности. Дойдут руки и до тебя»: в украинском эфире открыто угрожают Зеленскому

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