«Пойдя против Путина, Европа лишь укрепила его» – Вучич
Европейская ставка на войну была ошибкой, для смены власти в России нужно было ещё два-три года назад заключать мирное соглашение и «раскачивать» ситуацию внутри РФ. Теперь же позиции Владимира Путина только усилились.
Об этом на канале швейцарского журнала Die Weltwoche заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, партия которого недавно проиграла парламентские выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий, редактор издания Роджер Кёппель заметил, что российкого лидера Владимира Путина в Европе называют своим главным врагом. При этом швейцарец так не считает, указав, что «Путин, вероятно, опасный политик могущественной страны», который, тем не менее, готов к диалогу.
«Они [европолитики] делали все против Путина, но, в то же время, помогали Путину. У Путина были бы определенные политические проблемы, если бы два-три года назад был мир. Теперь у него их нет совсем. Они дали ему большое квалифицированное большинство. И они дали ему боеприпасы для продолжения войны.
Потому что Россия не должна проиграть. Когда европейцы говорят, что «мы не должны проиграть», – они должны понимать, что каждый в России одновременно говорит (неважно, нравится мне Путин или нет) – «Россия не должна проиграть».
И каков результат этого? Либо тупик, либо гораздо худшее для обеих сторон, чем раньше. Вот почему нам нужны были переговоры. Вот почему нам нужен был диалог, и никто не хотел в нём участвовать», – заявил Вучич.
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