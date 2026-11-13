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Европейская ставка на войну была ошибкой, для смены власти в России нужно было ещё два-три года назад заключать мирное соглашение и «раскачивать» ситуацию внутри РФ. Теперь же позиции Владимира Путина только усилились.

Об этом на канале швейцарского журнала Die Weltwoche заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, партия которого недавно проиграла парламентские выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий, редактор издания Роджер Кёппель заметил, что российкого лидера Владимира Путина в Европе называют своим главным врагом. При этом швейцарец так не считает, указав, что «Путин, вероятно, опасный политик могущественной страны», который, тем не менее, готов к диалогу.