Полковник разведки: «Россия должна стать мудрой обезьяной в битве между США и Китаем»

Игорь Шкапа.  
14.11.2026 21:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США


Будущая глобальная битва в горячем или холодном виде развернется в Юго-Восточной Азии.

Об этом в беседе с видеоблогером Андреем Третьяковым заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Будущая глобальная битва в горячем или холодном виде развернется в Юго-Восточной Азии. Об этом...

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«Скорее всего, решающая битва (она может быть «горячая» битва, а может быть «холодная» битва) будет не у нас. Она будет, скорее, где-то в Юго-Восточной Азии, потому что там сейчас самый динамичный, самый жирный кусок мировой экономики, за который будет драка.

А почему он там? Потому что там всё развивается. Там огромное количество населения. Там юг и восток Евразии уже сейчас самый индустриальный, самый населённый, самый динамично развивающийся регион. Он всё разрушит. Он будет самым богатым регионом», – сказал Безруков.

По его словам, Юго-Восточная Азия не горит желанием воевать, но все зависит от противостояния США и Китая.

Полковник считает, что для России лучше держаться в стороне от этого конфликта.

«Главное – не ввязаться в тот конфликт, который будет между Соединёнными Штатами и Китаем. Нам это абсолютно не надо. Это наше время стать такой мудрой обезьяной и посмотреть, как тигры дерутся. Мы, конечно, можем и нефть продавать. И тем, и другим», – заявил Безруков.

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English version :: Читать на английском Полковник разведки: «Россия должна стать мудрой обезьяной в битве между США и Китаем»

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