Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Будущая глобальная битва в горячем или холодном виде развернется в Юго-Восточной Азии.

Об этом в беседе с видеоблогером Андреем Третьяковым заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Скорее всего, решающая битва (она может быть «горячая» битва, а может быть «холодная» битва) будет не у нас. Она будет, скорее, где-то в Юго-Восточной Азии, потому что там сейчас самый динамичный, самый жирный кусок мировой экономики, за который будет драка. А почему он там? Потому что там всё развивается. Там огромное количество населения. Там юг и восток Евразии уже сейчас самый индустриальный, самый населённый, самый динамично развивающийся регион. Он всё разрушит. Он будет самым богатым регионом», – сказал Безруков.

По его словам, Юго-Восточная Азия не горит желанием воевать, но все зависит от противостояния США и Китая.

Полковник считает, что для России лучше держаться в стороне от этого конфликта.