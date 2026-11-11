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Украинские переговорщики совершили ошибку, опубликовав фото в спортивной одежде по прибытию на переговоры в Абу-Даби. Такие наряды подходят разве что для сельской дискотеки.

Об этом на своём на своём канале заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Появилось фото наших членов этой делегации, которые одеты были, мягко говоря, не то что по моде, а как хлопцы на сельских танцах. Наше высшее политическое руководство, они вообще знают, что по их одежде, по их поведению судят о всем государстве? Неряшливость в одежде – ну ладно, личное там, это ерунда. Но они представляют Украину. Они вас представляют, меня представляют, народ Украины представляют. А в мире подумают, у этих арабов, у шейхов скажут: они там, блин, все такие. Это обыкновенный юношеский инфантилизм, всё смехуечки играем», – возмущался Стариков.

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев подчеркнул, что собранная из клоунов власть по-другому не умеет.