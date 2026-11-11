Полковник СБУ: Украинская делегация опозорилась с нарядом в Абу-Даби
Украинские переговорщики совершили ошибку, опубликовав фото в спортивной одежде по прибытию на переговоры в Абу-Даби. Такие наряды подходят разве что для сельской дискотеки.
Об этом на своём на своём канале заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Появилось фото наших членов этой делегации, которые одеты были, мягко говоря, не то что по моде, а как хлопцы на сельских танцах.
Наше высшее политическое руководство, они вообще знают, что по их одежде, по их поведению судят о всем государстве?
Неряшливость в одежде – ну ладно, личное там, это ерунда. Но они представляют Украину. Они вас представляют, меня представляют, народ Украины представляют.
А в мире подумают, у этих арабов, у шейхов скажут: они там, блин, все такие. Это обыкновенный юношеский инфантилизм, всё смехуечки играем», – возмущался Стариков.
Киевский политтехнолог Андрей Золотарев подчеркнул, что собранная из клоунов власть по-другому не умеет.
«Это трускавецкая школа политики. Ну, люди из шоу-бизнеса, имеющие весьма отдаленное представление о том, что такое протокол, что такое дресс-код.
Не удивительно, когда наша послица вместе с арабами фигурирует в нарядах, разве что танец живота исполняет в ночных клубах Абу-Даби.
Это маркер глубочайшей местечковости, отсутствия системного образования. Когда некогда было учиться, приходилось в КВН играть, а оценки ставили автоматом. Как оценки ставили в 90-е годы, я хорошо знаю.
Самооценка резко подскочила после 19-го года. И до сих пор спуститься с небес на землю они не могут. Они не понимают, что они выглядят нелепо, глупо. Что они опускают не только себя, но и страну. Они этого не понимают. Они уже на высоте, они там государственными мужами себя ощущают. Но все они марионетки в ловких и натруженных руках», – сказал Золотарев.
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